Осенняя Чехия. Много атмосферных фото, чтобы насладиться загадочной Прагой

18 октября
16:30
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Осень в Чехии по-особому прекрасна. Наконец пришло время огненной листвы и прохладных вечеров с чашечкой глинтвейна в руке. Предлагаем вашему вниманию несколько свежих фотографий, передающих эту уникальную атмосферу.
Автор фото — Inna Bystrakova
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