Лучшие сауны в Праге, чтобы устроить себе день отдыха

Сауна не только согревает, но и улучшает кровообращение, а также повышает иммунитет и настроение. В нашей статье вы найдете подборку лучших проверенных саун по всей Праге.

Сауны комплекса Vltava

Общественная сауна вместимостью более 100 человек, которую можно найти на Подоли. Отличительная черта — сауна находится прямо на берегу Влтавы, париться можно, наслаждаясь панорамным видом на природу, есть даже детская площадка и место, чтобы прогуляться на морозном воздухе и нырнуть в реку. Вход на весь день обойдется вам в 449 крон, а за вход на два часа вы заплатите 379 крон. Такие напитки, как чай, можно доливать на баре в течение всего дня, заплатив один раз. Комплекс открыт с понедельника по воскресенье с 12:00 до 23:00.

Сауна Central

Преимущество данной сауны в том, что она находится в самом сердце Праги. Можно попариться и пойти осматривать достопримечательности. Пространства не так много, но оно использовано с умом: вы сможете расслабиться в нескольких саунах (травяная, финская, инфракрасная, церемониальная сауна), в парной, в общем джакузи или в комнате отдыха. Стоимость — 335 крон за 90 минут, 475 крон на весь день. Сауна Central открыта с 13:00 до 22:30.

Ретросауна в Национальном театре

Это практически секретное место для истинных ценителей саун и искусства. На крыше Новой сцены Национального театра вы найдете частный банный клуб. Вход возможен только по членской карте. Стоимость членства, включая 10 посещений, составляет 3 000 чешских крон, но вы можете договориться об одном пробном посещении. Клуб открыт ежедневно с 15:00 до 22:00. Интерьер сауны соответствует минималистичному стилю здания, за исключением центрального помещения, где можно посидеть за столиками.

Сауны Beer Spa

Если просто сауны вам мало и хочется подчеркнуть ощущение, что вы находитесь в Чехии, то попробуйте пивные спа! Пивные спа-сауны, расположенные в центре города, предлагают отдельные комнаты для отдыха. Здесь можно не только попотеть, но и расслабиться в пивных ваннах. Само собой, в цену входит неограниченное количество пива. Сауна на двоих обойдется вам в 700 крон, сауна с джакузи — в 1 200 крон, за пивную баню с неограниченным потреблением пива вы заплатите от 2 000 крон.

Мир саун Saunia

Если вам не нужны излишества и хочется просто попариться в приятном месте поближе к дому, то, вероятно, вам подойдет Saunia. Компания имеет шесть филиалов в Праге (Бутовице, Гостиварж, Черный Мост, Ходов, Краков, Харфа). Преимущество — унифицированный качественный сервис, где бы вы ни находились. У Saunia также есть филиалы в Карловых Варах и других городах.

Сауны открыты с 9:00 до 23:00 каждый день. До 17:00 в будние дни вход стоит 359 крон. После этого времени или в выходные дни неограниченный вход будет стоить 469 крон.

Источник: citybee.cz

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