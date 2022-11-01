Где покататься на коньках в Праге зимой 2023: цены, время работы и прокат

Прага 1
- Каток на Стрелецком острове (Střelecký ostrov)
Полюбившийся с прошлого года ледовый каток на Стрелецком острове вновь открыт для посетителей с 1 декабря. В будние дни он работает с 14:00 до 21:00, а по выходным — с 12:00 до 21:00. Для тех, кто прописан в Праге 1, каток бесплатный, для остальных посетителей вход стоит 50 крон. Коньки можно взять напрокат на месте за 100 крон.
- Каток на набережной Сметаны
Неподалеку можно найти второй каток, который расположен на Чападле Холлар (Čapadlo Hollar). По традиции летняя сцена с кафе на зиму превращается в каток на берегу Влтавы с потрясающим видом на Пражский Град. Каток открыт с начала декабря. Вход бесплатный, коньки можно взять напрокат за 150 крон.
- Спортивный ареал «На Франтишку» (Na Františku)
В Праге 1 есть и еще один каток — в спортивном ареале «На Франтишку». Он работает с конца ноября. Вход стоит 70 крон для взрослых и 40 крон для детей. Для жителей Праги 1 вход дешевле: 50 и 30 крон соответственно. Коньки можно взять напрокат за 50 крон. Каток открыт в будни с 08:00 до 16:30, а по выходным — с 10:00 до 16:30. Стоит учесть, что расписание может меняться. Полная информация доступна на сайте.
Прага 2
- Каток в парке Гребовка
С 1 декабря в пражском парке Гребовка открыт ледовый каток. Вход бесплатный для детей до 6 лет, для остальных цена 50 крон. Есть прокат коньков, стоимость составляет 80 крон. Кататься можно с 09:00 до 20:00 ежедневно до конца февраля.
- Каток в парке Фолиманка
В парке Фолиманка с начала декабря тоже работает ледовый каток. Он открыт ежедневно с 09:00 до 20:00. Вход платный — 50 крон, исключение составляют дети до 6 лет. Можно взять коньки напрокат за 80 крон.
Прага 3
- Каток у Жижковской телебашни
Ледовый каток у Жижковской телебашни будет открыт с 5 декабря. Для взрослых вход стоит 130 крон, для детей — 80 крон. Время работы — ежедневно с 09:00 до 20:00. Коньки можно взять напрокат за 50 крон. Можно кататься прямо с глинтвейном в руках, который продают в ближайшем ресторане. К слову, там подают и фирменные блюда на гриле.
Прага 4
- Каток перед входом в торговый центр Arkády Pankrác
В этом году площадка работает с конца ноября и открыта каждый день с 09:00 до 21:00. Вход на целый день стоит 90 крон, прокат коньков — 80 крон. Дети до 6 лет могут кататься бесплатно.
Прага 5
- Каток у Святовацлавского костела
Как и каждый год, катание на коньках будет проходить на площади 14 октября у станции метро Anděl. Ледовый каток открыт с конца ноября, время работы — с 14:00 до 20:00. По выходным кататься можно начиная с 09:00. Катание бесплатное, прокат коньков стоит 80 крон.
Прага 6
- Каток в парке-заповеднике Obora Hvězda
В этом году также можно покататься на бесплатном ледовом катке в парке Obora Hvězda. Он открыт с начала декабря и будет работать ежедневно: в будние дни с 12:00 до 21:00, а по выходным — с 09:00 до 21:00. Коньки можно взять напрокат за 100-130 крон в час. Для детей предусмотрена аренда шлемов и дополнительной защиты. Также для посетителей будет открыт киоск, где можно купить закуски и напитки. По плану каток будет открыт до конца февраля, но фактическая дата зависит от погоды и интереса общественности.
Прага 7
- Катки на Летне
На Летне с начала декабря будет открыто сразу два катка: один главный — для более опытных спортсменов, другой поменьше — для детей. Вход бесплатный, а катание проводится ежедневно с 09:00 до 21:00. Катки будут работать до конца февраля. Прямо у ледовых площадок есть отапливаемая большая палатка, бистро и отапливаемые туалеты. Те, у кого нет собственных коньков, смогут взять их напрокат, а для владельцев затупившихся коньков будет работать сервис по заточке.
Прага 8
- Каток у школы Гловацкего (Glowackého)
Этот ледовый каток расположен на игровой площадке у начальной школы Гловацкого и открыт уже с середины ноября. В будние дни он открыт с 14:00 до 19:00, а по выходным — с 09:00 до 19:00. Вход платный и стоит 50 крон. Коньки можно взять напрокат за 100 крон.
- Каток у мельницы в Либне
Этот каток открыли в конце ноября. Он работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Вход стоит 60 крон, для детей до 6 лет вход бесплатный. Коньки можно взять напрокат за 80 крон.
- Каток у открытого бассейна «Ладви»
Бассейн «Ладви» уже который год превращается зимой в ледовый каток. Он открыт в будние дни с 14:00 до 19:00, в выходные — с 9:00 до 19:00. Вход стоит 60 крон, для детей до 6 лет вход бесплатный. Коньки можно взять напрокат за 100 крон.
- Каток River Rink в Карлине
Каток расположен в районе River City Prague в Карлине прямо не берегу Влтавы. Помимо катания на льду, вы можете посетить дискотеку, купить напитки или закуски в баре. Вход стоит 145 крон для взрослых и 90 крон для детей. Есть прокат коньков. По будням можно кататься с 10:00 до 22:00, а в выходные дни каток открыт с 09:00.
Прага 9
- Каток в парке Подвини (Podviní)
Этот ледовый каток открыт уже с конца ноября. Есть все необходимое: прокат коньков, шлемов и снаряжения для начинающих. Каток работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Вход платный, от 60 до 90 крон.
- Каток в амфитеатре в парке Дружбы (Přátelství)
Пожалуй, это самый необычный пражский каток, так как он расположен в круглом амфитеатре. Каток откроется он в декабре, но пока точная дата неизвестна.
- Каток перед торговым центром «Черный мост»
С понедельника по четверг с 09:00 до 20:00 можно покататься у торгового центра «Черный мост». По пятницам, субботам и воскресеньям катание проходит до 21:00. Вход стоит 120 крон, для детей до пяти лет вход бесплатный. Коньки можно взять напрокат за 100 крон.
Прага 10
- Каток в ареале Гутовка (Gutovka)
Каток будет открыт лишь один день, 31 декабря с 08:00 до 15:00, с бесплатным входом для всех желающих. Если вы живете в Праге 10 и хотите покататься на коньках в другое время, можете это сделать на специальных закрытых стадионах.
Прага 11
- Каток с баром перед торговым центром «Ходов»
Как и в прошлом году, ледовый каток будет открыт вместе с баром. Купить напитки или закуски можно прямо с самого катка, подъехав к бару на коньках. Каток открыт ежедневно начиная с 1 декабря. По будням он будет работать с 10:00 до 21:00, а по выходным — с 09:00 до 21:00. Вход платный: 140 крон для взрослых, 90 крон для детей до 6 лет. Прокат стоит 130 крон, а для детей до 6 лет — 90 крон.
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