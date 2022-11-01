Где покататься на коньках в Праге зимой 2023: цены, время работы и прокат

С приближением Рождества наступает время катания на коньках. Традиционно каждый год к декабрю по всей Праге открываются ледовые катки. В этом году их 19. Мы составили для вас карту катков Праги. На многих из них можно покататься бесплатно, согреться глинтвейном, а заодно полюбоваться украшенной к праздникам столицей Чехии.

Фото: www.capadlo.com

Прага 1

Каток на Стрелецком острове (Střelecký ostrov)

Полюбившийся с прошлого года ледовый каток на Стрелецком острове вновь открыт для посетителей с 1 декабря. В будние дни он работает с 14:00 до 21:00, а по выходным — с 12:00 до 21:00. Для тех, кто прописан в Праге 1, каток бесплатный, для остальных посетителей вход стоит 50 крон. Коньки можно взять напрокат на месте за 100 крон.

Каток на набережной Сметаны

Неподалеку можно найти второй каток, который расположен на Чападле Холлар (Čapadlo Hollar). По традиции летняя сцена с кафе на зиму превращается в каток на берегу Влтавы с потрясающим видом на Пражский Град. Каток открыт с начала декабря. Вход бесплатный, коньки можно взять напрокат за 150 крон.

Спортивный ареал «На Франтишку» (Na Františku)

В Праге 1 есть и еще один каток — в спортивном ареале «На Франтишку». Он работает с конца ноября. Вход стоит 70 крон для взрослых и 40 крон для детей. Для жителей Праги 1 вход дешевле: 50 и 30 крон соответственно. Коньки можно взять напрокат за 50 крон. Каток открыт в будни с 08:00 до 16:30, а по выходным — с 10:00 до 16:30. Стоит учесть, что расписание может меняться. Полная информация доступна на сайте.

Прага 2

Каток в парке Гребовка

С 1 декабря в пражском парке Гребовка открыт ледовый каток. Вход бесплатный для детей до 6 лет, для остальных цена 50 крон. Есть прокат коньков, стоимость составляет 80 крон. Кататься можно с 09:00 до 20:00 ежедневно до конца февраля.

Каток в парке Фолиманка

В парке Фолиманка с начала декабря тоже работает ледовый каток. Он открыт ежедневно с 09:00 до 20:00. Вход платный — 50 крон, исключение составляют дети до 6 лет. Можно взять коньки напрокат за 80 крон.

Прага 3

Каток у Жижковской телебашни

Ледовый каток у Жижковской телебашни будет открыт с 5 декабря. Для взрослых вход стоит 130 крон, для детей — 80 крон. Время работы — ежедневно с 09:00 до 20:00. Коньки можно взять напрокат за 50 крон. Можно кататься прямо с глинтвейном в руках, который продают в ближайшем ресторане. К слову, там подают и фирменные блюда на гриле.

Прага 4

Каток перед входом в торговый центр Arkády Pankrác

В этом году площадка работает с конца ноября и открыта каждый день с 09:00 до 21:00. Вход на целый день стоит 90 крон, прокат коньков — 80 крон. Дети до 6 лет могут кататься бесплатно.

Прага 5

Каток у Святовацлавского костела

Как и каждый год, катание на коньках будет проходить на площади 14 октября у станции метро Anděl. Ледовый каток открыт с конца ноября, время работы — с 14:00 до 20:00. По выходным кататься можно начиная с 09:00. Катание бесплатное, прокат коньков стоит 80 крон.

Прага 6

Каток в парке-заповеднике Obora Hvězda

В этом году также можно покататься на бесплатном ледовом катке в парке Obora Hvězda. Он открыт с начала декабря и будет работать ежедневно: в будние дни с 12:00 до 21:00, а по выходным — с 09:00 до 21:00. Коньки можно взять напрокат за 100-130 крон в час. Для детей предусмотрена аренда шлемов и дополнительной защиты. Также для посетителей будет открыт киоск, где можно купить закуски и напитки. По плану каток будет открыт до конца февраля, но фактическая дата зависит от погоды и интереса общественности.

Прага 7

Катки на Летне

На Летне с начала декабря будет открыто сразу два катка: один главный — для более опытных спортсменов, другой поменьше — для детей. Вход бесплатный, а катание проводится ежедневно с 09:00 до 21:00. Катки будут работать до конца февраля. Прямо у ледовых площадок есть отапливаемая большая палатка, бистро и отапливаемые туалеты. Те, у кого нет собственных коньков, смогут взять их напрокат, а для владельцев затупившихся коньков будет работать сервис по заточке.

Прага 8

Каток у школы Гловацкего (Glowackého)

Этот ледовый каток расположен на игровой площадке у начальной школы Гловацкого и открыт уже с середины ноября. В будние дни он открыт с 14:00 до 19:00, а по выходным — с 09:00 до 19:00. Вход платный и стоит 50 крон. Коньки можно взять напрокат за 100 крон.

Каток у мельницы в Либне

Этот каток открыли в конце ноября. Он работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Вход стоит 60 крон, для детей до 6 лет вход бесплатный. Коньки можно взять напрокат за 80 крон.

Каток у открытого бассейна «Ладви»

Бассейн «Ладви» уже который год превращается зимой в ледовый каток. Он открыт в будние дни с 14:00 до 19:00, в выходные — с 9:00 до 19:00. Вход стоит 60 крон, для детей до 6 лет вход бесплатный. Коньки можно взять напрокат за 100 крон.

Каток River Rink в Карлине

Каток расположен в районе River City Prague в Карлине прямо не берегу Влтавы. Помимо катания на льду, вы можете посетить дискотеку, купить напитки или закуски в баре. Вход стоит 145 крон для взрослых и 90 крон для детей. Есть прокат коньков. По будням можно кататься с 10:00 до 22:00, а в выходные дни каток открыт с 09:00.

Прага 9

Каток в парке Подвини (Podviní)

Этот ледовый каток открыт уже с конца ноября. Есть все необходимое: прокат коньков, шлемов и снаряжения для начинающих. Каток работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Вход платный, от 60 до 90 крон.

Каток в амфитеатре в парке Дружбы (Přátelství)

Пожалуй, это самый необычный пражский каток, так как он расположен в круглом амфитеатре. Каток откроется он в декабре, но пока точная дата неизвестна.

Каток перед торговым центром «Черный мост»

С понедельника по четверг с 09:00 до 20:00 можно покататься у торгового центра «Черный мост». По пятницам, субботам и воскресеньям катание проходит до 21:00. Вход стоит 120 крон, для детей до пяти лет вход бесплатный. Коньки можно взять напрокат за 100 крон.

Прага 10

Каток в ареале Гутовка (Gutovka)

Каток будет открыт лишь один день, 31 декабря с 08:00 до 15:00, с бесплатным входом для всех желающих. Если вы живете в Праге 10 и хотите покататься на коньках в другое время, можете это сделать на специальных закрытых стадионах.

Прага 11

Каток с баром перед торговым центром «Ходов»

Как и в прошлом году, ледовый каток будет открыт вместе с баром. Купить напитки или закуски можно прямо с самого катка, подъехав к бару на коньках. Каток открыт ежедневно начиная с 1 декабря. По будням он будет работать с 10:00 до 21:00, а по выходным — с 09:00 до 21:00. Вход платный: 140 крон для взрослых, 90 крон для детей до 6 лет. Прокат стоит 130 крон, а для детей до 6 лет — 90 крон.