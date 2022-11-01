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Не упустите возможность покататься на санках! 5 лучших горок для катания в Праге

Не упустите возможность покататься на санках! 5 лучших горок для катания в Праге

Партнер рубрики:
Maria Hard
13 декабря
14:15
797
Прагу засыпало снегом, поэтому тем счастливчикам, кто сейчас не болеет, нельзя не воспользоваться случаем и не покататься на санках в одном из пяти популярных мест чешской столицы. Если у вас есть свои «секретные» места, поделитесь ими с нашими читателями в комментариях.

Не упустите возможность покататься на санках! 5 лучших горок для катания в Праге

Петршин 

Петршин — одно из самых популярных мест для катания на санках в Праге. Но стоит учитывать, что далеко не весь парк подходит для этой зимней забавы. Ищите специальные знаки, которые указывают, где катание на санках разрешено, а где нет. Запреты введены, чтобы защитить зеленые насаждения. 

Центральный парк на Йижаке 

Еще одно место, где вы можете насладиться катанием на санках, — это Central Park в районе Йижни-Место (Jižní město). Холмы, которые сейчас покрыты снегом, появились в конце 1970-х годов во время продления линии пражского метро C. Они остались после строительства станций «Опатов» и «Хайе». 

Обсерватория Ďáblická 

Еще один вариант — холм Na Vyhlídce высотой 328 метров, который находится в лесном массиве Ďáblický Háj. Недалеко от холма расположена обсерватория, построенная в 1955–1958 годах. 

Долина Богнице

В долине Богнице (Bohnické údolí) любителей катания на санках ожидает 800-метровый аттракцион. Можно спуститься на санках от начальной школы прямо к Влтаве.

Природный памятник Modřanská rokle

Одно из лучших мест для катания на санках находится на юге Праги. От начальной школы вы сможете скатиться на санках до самой Либушской плотины, а затем вернуться к «месту отправления» на автобусе.

Желаем вам прекрасного зимнего времяпрепровождения! 

Источник: prazska.drbna.cz

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