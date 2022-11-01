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Самые необычные способы отпраздновать Новый год в Праге

Самые необычные способы отпраздновать Новый год в Праге

Партнер рубрики:
Maria Hard
29 декабря
16:15
104
Новый год уже стучится в двери, осталось только определиться с тем как и где его встретить. Для тех, кто еще не решил что будет делать на Сильвестра в Праге — подборка самых необычных и интересных способов встретить 2023 год. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь...

Самые необычные способы отпраздновать Новый год в Праге

НОВЫЙ ГОД НА ТАНЦПОЛЕ

В Чехии так уж сложилось, что чаще всего Новый год встречают в клубах или барах. Для любителей танцполов и коктейлей у нас есть специальная подборка 15 пражских клубов, где пройдут новогодние вечеринки. Найти ее можете — здесь.

НОВЫЙ ГОД НА ТЕПЛОХОДЕ 

Попробуйте отпраздновать последний день года романтично — на борту парохода. Вас ждет развлекательная программа с живой музыкой и фейерверком, а течение всего вечера вы сможете насладиться прекрасным видом на залитую огнями праздничную Прагу. Изысканный ужин и игристое — включены в стоимость. Все подробности найдете  — здесь.

НОВЫЙ ГОД НА ЖИЖКОВСКОЙ БАШНЕ

Хотите отпраздновать наступление нового 2023 года на высоте? Причем в прямом смысле этого слова? Тогда для вас — праздник, который пройдет на Жижковской башне с видом на сотни фейерверков по всей Праге, с музыкальным сопровождением, роскошной кухней и запоминающейся развлекательной программой. Вас ждет неповторимая атмосфера ночного мегаполиса с высоты 66 метров! Подробнее — здесь.

НОВЫЙ ГОД В ТЕАТРЕ

Ряд пражских театров в новогоднюю ночь дают дневные, вечерние и ночные представления, например, Национальный театр предлагает балет «Щелкунчик» во второй половине дня, драму «По» в 17:00 и оперу «Бал в отеле «Савой» в 18:00. Выступления в последний день года подготовили также Пражский городской театр, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Na Fidlovačce и Театр Яры Цимрмана на Жижкове.

НОВЫЙ ГОД В КИНО

31 декабря будут открыты не только мультиплексы, но и маленькие пражские кинотеатры. Например, кинотеатр Lucerna будет транслировать в прямом эфире концерт Берлинского филармонического оркестра с тенором Йонасом Кауфманом, в котором прозвучат арии из итальянских и русских опер, «Итальянское каприччио» Чайковского и фрагменты из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта».

НОВЫЙ ГОД В ЗООПАРКЕ

31 декабря будет работать и пражский зоопарк. На этот день подготовлена специальная программа «встреч» с животными зоопарка, некоторых из которых можно будет даже покормить.

НОВЫЙ ГОД НА КАТКЕ

В течении всего дня и до самого позднего вечера будут открыты пражские катки, где можно не просто прокатиться на коньках, но и к тому же выпить глинтвейн, насладиться прекрасными видами украшенной к праздникам Праги. К тому же в парке Гутовка будет открыт специальный каток, который будет работать только один день — 31 декабря. Подробнее о пражских катках — здесь.

НОВЫЙ ГОД «В БЕГЕ»

Если вы заядлый любитель спорта, то можете, например, встретить Новый год на пробежке. Но не сами, а с компанией единомышленников. В полночь состоится традиционный новогодний забег. METROPOLE RUN - это серия публичных беговых забегов в районах Праги, основной идеей и целью которых является пропаганда здорового образа жизни пражан всех возрастов. Новогодний забег пройдет на Праге 6 в парке Ладронка. Начало в 23:00.

НОВЫЙ ГОД С ПЕСНЕЙ

Весьма необычный способ встретить Новый год подготовил Центр работы с человеческим голосом. Там пройдет новогодний мастер класс от итальянского певца, хормейстера, преподавателя и мультиинструменталиста Оскара Болдре. Семинар начнется 31 декабря в 16:00 и закончится аж по полуночи. Дополнительную информацию можно найти на сайте.

Желаем Вам счастливо встретить Новый год! С праздником!

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