НАГЛЯДНО: Как будет выглядеть вокзал им. Масарика после реконструкции. Когда дата открытия

Весной объявят тендер для подрядчиков, работы должны начаться в этом году, а первую поездку с обновленного вокзала можно будет совершить уже в 2026 году.
К существующим семи путям добавятся еще двое со стороны автовокзала «Флоренц», будут отремонтированы все платформы, шесть из них станут беспрепятственно доступны для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками, также будет предусмотрен новый широкий надземный переход над путями.
Отсюда люди смогут попасть на отдельные платформы, а также прямо к метро, на линию B на площади Республики.
«Часть будет озеленена, создавая оазис умиротворения прямо в центре мегаполиса», — сообщила в пресс-секретарь Железнодорожной администрации Нела Фрибова. Также планируется реконструкция путей, всех технологий, тяговых линий и электроснабжения. В общей сложности модернизация обойдется более чем в 2 млрд крон.
Историческое здание вокзала сохранится, также пассажирам не нужно беспокоиться о том, что вокзал будет закрыт. «Потребуются лишь частичные ограничения движения, соответствующие отдельным этапам реализации проекта», — сказала Фрибова.
«Первоначальное здание вокзала, конечно же, останется на месте, его уже некоторое время ремонтируют, — сообщил «Пражский интегрированный транспорт» в Facebook. — Сочетание оригинальных исторических зданий с новыми современными постройками является мировым трендом. Благодаря этому создаются современные и функциональные станции и развязки, достойные XXI века, которые в то же время сохраняют свой дух. Будем надеяться, что в Праге получится то же самое».
Источники: prazska.drbna.cz
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