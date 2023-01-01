Как добраться в аэропорт Праги или из него: все доступные способы

Этот вопрос интересует большинство туристов, но актуален и для местных жителей. Ни железная дорога, ни метро, ни трамваи до аэропорта Вацлава Гавела пока не доходят, так что завершать путь в любом случае придется на автобусе или такси. О всех возможных способах и ценах вы узнаете из нашего материала.

В этом материале мы расскажем обо всех доступных способах добраться в аэропорт Праги и из него в 2023 году.

Главный маршрут — №119, который ведет в аэропорт от станции метро «Надражи Велеславин» (Nádraží Veleslavín) или остановки трамвая Divoká Šárka. Ехать всего около 15 минут, интервалы между автобусами минимальные. От станции метро «Зличин» (Zličín) ходит автобус №100 — 18 минут в пути. На автобусе №191 можно за 50 минут доехать от метро «Андел» (Anděl). Все эти же автобусы ездят и в обратном направлении, из пражского аэропорта в город.

В ночное время, с полуночи до четырех часов утра, от станции метро «И.П.Павлова» (I.P.Pavlova) ездит автобус №910, который позволяет добраться до аэропорта, но путь занимает почти полтора часа. На всех этих маршрутах действительны обычные билеты на пражский городской транспорт, а на остановках в аэропорту есть автоматы, позволяющие оплатить билеты банковской картой. О стоимости проезда в пражском общественном транспорте и способах покупки билетов мы писали ранее, найти материал можно по этой ссылке.

Добраться из аэропорта Вацлава Гавела в центр Праги также можно на автобусе-аэроэкспрессе, помеченном как AE. В нем не действуют билеты на общественный транспорт — оплачивать дорогу нужно у водителя. Стоимость — 100 крон для взрослых, 50 крон для детей 6-15 лет, дети до 6 лет — бесплатно. Путь из аэропорта до железнодорожного Главного вокзала занимает около 25 минут. Минус — ходит аэроэкспресс только с 05:30 до 22:00. По прилете в Прагу найти остановку аэроэкспресса можно у терминала 1.

Есть и еще один способ добраться в аэропорт из аэропорта — такси. Цены поездок зависят от времени суток, комфортабельности автомобиля и продолжительности маршрута. Лучше всего вызывать такси с помощью приложения. Таким образом вы изначально будете знать стоимость поездки и время, которое проведете в пути. В Праге работает известный всем Uber, также можем посоветовать приложение Liftago (все водители в этой компании имеют сертификаты таксистов).