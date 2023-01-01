Пражский зоопарк повысит плату за вход. Сколько будем платить?

​Цену на вход устанавливает сам зоопарк, а причиной повышения является увеличение стоимости энергии и других ресурсов. В последний раз пражский зоопарк повышал цену в 2020 году.

Посетители Пражского зоопарка будут платить за вход больше. Для взрослых цена составит 330 крон вместо нынешних 250 крон, а для детей и студентов она увеличится с 200 крон до 250. Новый прейскурант вступит в силу в ближайшее время. Если люди покупают билет в электронном виде, то цена для детей будет такой же, как и сейчас, а взрослые заплатят 300 крон.

Пенсионеры и инвалиды, как и раньше, будут платить 150 крон, а пожилые люди старше 70 лет — символическую 1 крону. Повышение цен коснется и разового семейного билета для двух взрослых и четырех детей, который сейчас стоит 800 крон, а теперь будет стоить 1 000 крон в кассе и 850 крон онлайн. За собак владельцы теперь будут платить 150 крон как на месте, так и онлайн, по сравнению со 100 кронами ранее.

Значительное повышение стоимости входных билетов коснется годовых билетов (абонементов). Например, для одного взрослого абонемент на год теперь будет стоить 1 800 крон (вместо нынешних 1 000 крон). Для ребенка годовой абонемент подорожает с 600 до 900 крон, для пенсионеров — с 450 до 600 крон, а цена семейного годового билета вырастет с 2 500 до 4 000 крон. Стоимость корпоративных годовых билетов цена вырастет с 5 000 до 9 600 крон.

По словам заместителя мэра Праги Яны Комрсковой, новая плата за вход начнет действовать в ближайшее время. Она также обратила внимание на более удобные электронные билеты. «Этим шагом зоопарк хотел бы мотивировать людей покупать электронные билеты, — сказала она. — При покупке онлайн людям не нужно стоять в очередях у входа, которые часто образуются там, особенно в хорошую погоду».

Согласно документу, корректировка цен на входные билеты должна означать увеличение доходов зоопарка на 50–55 миллионов крон в этом году по сравнению с прошлым годом и на 70 миллионов крон в следующем году. «Мы долго готовились к корректировке цен на вход в зоопарк, вдумчиво и максимально деликатно. Учитывая рост цен на энергию и другие ресурсы, это действительно необходимо. В конце концов, этот вопрос уже рассматривался некоторое время назад», — сказал на прошлой неделе Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка.

В прошлом году в Пражский зоопарк пришло почти 1,42 миллиона посетителей, что лишь немного меньше, чем в последний предпандемический год — 2019-й. Зоопарк впервые открылся для посетителей 28 сентября 1931 года. В нем содержится 685 видов животных, и он является одним из самых посещаемых мест в Праге.

Источник: novinky.cz

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