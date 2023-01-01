Туристы могут выдохнуть. Почему очередей в Пражский Град больше не будет

Новые меры от президента Чехии Петра Павела, которые изменят впечатление от Пражского Града.

Президент Петр Павел объявил в понедельник, 17 апреля, что будут проверки туристов при входе в Пражский Град будут прекращены.

Сейчас посетители Пражского Града и люди, которые просто хотят прогуляться по территории Градчан, должны проходить проверку безопасности полицией и часто вынуждены стоять в очереди.

«Сегодня с 12 часов дня большинство рамок-металлодетекторов для контроля безопасности и доступа на территорию Пражского Града, которые приводили к образованию длинных очередей и вызвали наибольшие эмоции, будут сняты», — объявил президент Петр Павел.

Бетонные барьеры, препятствующие въезду автомобилей на территорию замка, пока останутся. «Мы продолжим их использовать, потому что в настоящее время нет альтернативы, которая могла бы защитить Пражский Град от въезда автотранспорта», — пояснил Павел.

И Петр Павел, и глава МВД Чехии Вит Ракушан неоднократно критиковали нынешнюю форму мер безопасности для посетителей. Глава государства назвал открытие замка для посетителей одной из своих целей на первые 100 дней пребывания в должности.

«Я ослаблю меры безопасности настолько, насколько это позволит полиция, чтобы они соответствовали текущей оценке риска», — сказал Павел.

Массовые проверки безопасности были официально введены на территории Пражского Града в ответ на террористические атаки в Европе в 2016 году. Однако в замке уже говорили о необходимости их введения в 2015 году после акции группы Ztohoven, которая вывесила гигантские красные трусы на крыше замка. Пресс-секретарь президента Милоша Земана назвал тогда акцию «экстремистской».

В 2021 году проверки были ненадолго отменены, но вскоре полиция их возобновила. Под конец своего мандата выступать против них стал даже Земан. Решающее слово при определении мер безопасности имеет полиция.

Источник: novinky.cz

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