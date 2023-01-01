Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Отдых
О Праге
Туристы могут выдохнуть. Почему очередей в Пражский Град больше не будет

Туристы могут выдохнуть. Почему очередей в Пражский Град больше не будет

Партнер рубрики:
Новости 420on
17 апреля
12:14
2034
Новые меры от президента Чехии Петра Павела, которые изменят впечатление от Пражского Града.

Туристы могут выдохнуть. Почему очередей в Пражский Град больше не будет

Президент Петр Павел объявил в понедельник, 17 апреля, что будут проверки туристов при входе в Пражский Град будут прекращены.

Сейчас посетители Пражского Града и люди, которые просто хотят прогуляться по территории Градчан, должны проходить проверку безопасности полицией и часто вынуждены стоять в очереди.

«Сегодня с 12 часов дня большинство рамок-металлодетекторов для контроля безопасности и доступа на территорию Пражского Града, которые приводили к образованию длинных очередей и вызвали наибольшие эмоции, будут сняты», — объявил президент Петр Павел. 

Бетонные барьеры, препятствующие въезду автомобилей на территорию замка, пока останутся. «Мы продолжим их использовать, потому что в настоящее время нет альтернативы, которая могла бы защитить Пражский Град от въезда автотранспорта», — пояснил Павел.

И Петр Павел, и глава МВД Чехии Вит Ракушан неоднократно критиковали нынешнюю форму мер безопасности для посетителей. Глава государства назвал открытие замка для посетителей одной из своих целей на первые 100 дней пребывания в должности.

«Я ослаблю меры безопасности настолько, насколько это позволит полиция, чтобы они соответствовали текущей оценке риска», — сказал Павел.

Массовые проверки безопасности были официально введены на территории Пражского Града в ответ на террористические атаки в Европе в 2016 году.  Однако в замке уже говорили о необходимости их введения в 2015 году после акции группы Ztohoven, которая вывесила гигантские красные трусы на крыше замка. Пресс-секретарь президента Милоша Земана назвал тогда акцию «экстремистской».

В 2021 году проверки были ненадолго отменены, но вскоре полиция их возобновила. Под конец своего мандата выступать против них стал даже Земан. Решающее слово при определении мер безопасности имеет полиция.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 


читайте по теме
Assets
18 апреля
11:31
244
Жизнь
Эксперты назвали сумму минимальной достойной зарплаты в Чехии
Assets
18 апреля
10:42
303
Общество
Воспитательницы в Чехии издевались над детьми в яслях. Они дергали их за уши и волосы
Assets
18 апреля
09:56
295
Рынок недвижимости
Тысячи чехов отложили покупку собственной квартиры
Assets
18 апреля
09:02
58638
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Последние новости:
Assets
18 апреля
10:42
303
Общество
Воспитательницы в Чехии издевались над детьми в яслях. Они дергали их за уши и волосы
Assets
17 апреля
21:00
933
Политика
Пресс-секретарь МИД РФ вспомнила Третий рейх, рассуждая об оружейной помощи Чехии Украине
Assets
17 апреля
18:00
874
Экономика
Словакия приостанавливает импорт зерна из Украины
Assets
17 апреля
17:59
887
Общество
Некоторых владельцев «датовой схранки» удалят из открытых списков
Assets
17 апреля
17:11
2066
Общество
ВИДЕО: как только мужчина решил помочиться в центре Праги, его заметила полиция
Assets
17 апреля
16:38
1373
Общество
Грызуны, помет и плесень. Отвратительные результаты проверки в магазинах Чехии
Assets
17 апреля
15:45
809
Общество
Вместо внеочередной индексации в Чехии — временная доплата к пенсии
Assets
17 апреля
14:49
1682
Общество
Полиция обнародовала подробности тройного убийства и самоубийства в деревне в Чехии
Assets
17 апреля
14:35
1801
Общество
Чешские торговые сети продают мясо больных кур, считают зоозащитники. Белые волокна тому доказательство
Assets
17 апреля
13:11
2120
Общество
Погода в Чехии на неделю: в какой день потеплеет до 21 градуса


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
бизнес
погода