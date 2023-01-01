С завтрашнего дня Прага запускает ретроавтобусы

Маршрут, который начинается и заканчивается в Страгове, позволит пассажирам полюбоваться районом Прага 6. Автобус будет ходить по выходным и праздничным дням. Транспортная компания выделила для специальной линии шесть единиц раритетного транспорта: Karosa B951E.1713, Karosa B961.1970 2003 года выпуска, Irisbus Citybus 12M 2071.40, Karosa B951E.1713 2004 года выпуска и Irisbus Citelis 12M 2076.10 2006 года выпуска.
Начало движения — с 10 часов утра от остановки Stadion Strahov. Автобусы будут ходить до 17:30 каждую субботу, воскресенье и в праздничные дни, а также по средам в июле и августе. Поездка займет около получаса, а отправление осуществляется каждые сорок минут. Взрослые заплатят за разовый проезд 100 крон, дети, студенты и пожилые люди — 60 крон. Билеты можно будет приобрести у кондуктора в автобусе.
Полный маршрут вы найдете на сайте транспортной компании.
Источник: prazska.drbna.cz
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