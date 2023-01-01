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С завтрашнего дня Прага запускает ретроавтобусы

С завтрашнего дня Прага запускает ретроавтобусы

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
21 апреля
13:19
1875
С субботы по маршруту K начнут ходить ретроавтобусы. Какие остановки они будут проезжать и по какому расписанию, читайте в материале.

С завтрашнего дня Прага запускает ретроавтобусы

Маршрут, который начинается и заканчивается в Страгове, позволит пассажирам полюбоваться районом Прага 6. Автобус будет ходить по выходным и праздничным дням. Транспортная компания выделила для специальной линии шесть единиц раритетного транспорта: Karosa B951E.1713, Karosa B961.1970 2003 года выпуска, Irisbus Citybus 12M 2071.40, Karosa B951E.1713 2004 года выпуска и Irisbus Citelis 12M 2076.10 2006 года выпуска. 

Начало движения — с 10 часов утра от остановки Stadion Strahov. Автобусы будут ходить до 17:30 каждую субботу, воскресенье и в праздничные дни, а также по средам в июле и августе. Поездка займет около получаса, а отправление осуществляется каждые сорок минут.  Взрослые заплатят за разовый проезд 100 крон, дети, студенты и пожилые люди — 60 крон. Билеты можно будет приобрести у кондуктора в автобусе. 

Полный маршрут вы найдете на сайте транспортной компании. 
 

Источник: prazska.drbna.cz

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