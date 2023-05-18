ФОТО: канатная дорога в Пражском зоопарке приняла 9-миллионного посетителя

​15 июня канатная дорога в Пражском зоопарке перевезла 9-миллионного клиента. Подарки от Транспортного предприятия Праги (DPP) получил юбилейный пассажир Ян Буреш из поселка Зарыби и его сын Павлик.

Канатная дорога пользуется большой популярностью среди посетителей, как взрослых, так и детей. Каждый четвертый посетитель не может удержаться от того, чтобы прокатиться на канатной дороге. В этом году ей воспользовались 151 000 пассажиров.

Канатная дорога в Пражском зоопарке была введена в эксплуатацию в 1977 году, с 1981 года ее обслуживает компания DPP. Время работы канатной дороги в каждый сезон разное. Стоимость проезда составляет 40 крон для взрослых и детей старше 6 лет.

Источник: https://www.facebook.com/mir.bobek

Фото с мероприятия: DPP Dan Šabík