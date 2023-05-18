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ФОТО: канатная дорога в Пражском зоопарке приняла 9-миллионного посетителя

ФОТО: канатная дорога в Пражском зоопарке приняла 9-миллионного посетителя

Партнер рубрики:
Новости 420on
16 июня
11:03
1579
​15 июня канатная дорога в Пражском зоопарке перевезла 9-миллионного клиента. Подарки от Транспортного предприятия Праги (DPP) получил юбилейный пассажир Ян Буреш из поселка Зарыби и его сын Павлик.

ФОТО: канатная дорога в Пражском зоопарке приняла 9-миллионного посетителя

Канатная дорога пользуется большой популярностью среди посетителей, как взрослых, так и детей. Каждый четвертый посетитель не может удержаться от того, чтобы прокатиться на канатной дороге. В этом году ей воспользовались 151 000 пассажиров. 

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Канатная дорога в Пражском зоопарке была введена в эксплуатацию в 1977 году, с 1981 года ее обслуживает компания DPP. Время работы канатной дороги в каждый сезон разное. Стоимость проезда составляет 40 крон для взрослых и детей старше 6 лет. 

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Источник: https://www.facebook.com/mir.bobek

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Фото с мероприятия: DPP Dan Šabík

 



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