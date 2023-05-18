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Лучшее место для жизни в Чехии — Прага. Какой регион самый худший?

Лучшее место для жизни в Чехии — Прага. Какой регион самый худший?

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Новости 420on
18 июня
16:27
4251
В этом году лучшим местом для жизни в Чехии снова стала Прага, за ней следуют Краловеградецкий край и Высочина. Какой регион набрал меньше всего баллов в рейтинге?

Лучшее место для жизни в Чехии — Прага. Какой регион самый худший?

Исследование «Место для жизни» ежегодно организует компания Communa. В ходе исследования оцениваются социальные и экологические параметры, а также удовлетворенность жителей.

Исследование было проведено аналитическим агентством Datank на основе данных государственных учреждений и опроса, в котором приняли участие 1 600 респондентов. Среди областей, в которых проводилось исследование, — экология и окружающая среда, уход за детьми и образование, безопасность.

Согласно результатам опроса, Прага стала лучшим местом для жизни, заняв первое место в половине из восьми областей. По мнению организаторов, в столице лучшее здравоохранение и социальное обеспечение благодаря самому большому количеству врачей и стоматологов, самому низкому среднему уровню заболеваемости и самой большой продолжительности жизни.

В Праге также самые привлекательные вузы и лучшие результаты студентов на государственных экзаменах по чешскому языку и математике. В столице также хорошо развита инфраструктура и рынок труда: людям предлагают самую высокую среднюю заработную плату.

Согласно опросу, в Праге плохо обстоят дела с экологией и безопасностью. В столице самая низкая доля зеленых насаждений в застроенной территории и самое низкое количество переработанных отходов в Чешской Республике. Здесь также самый высокий уровень преступности, самый низкий уровень раскрываемости преступлений и высокий уровень аварийности.

В Краловеградецком крае организаторы особо отметили хорошее состояние здравоохранения и социальных услуг, возможности для досуга и туризма. Регион также демонстрирует хорошие показатели по переработке бытовых отходов и уровню безопасности. С другой стороны, региону следует снизить уровень безработицы. В крае также высокое количество смертей на дорогах.

По словам организаторов, у Высочины сбалансированные результаты по всем исследуемым категориям. Регион стал лучшим по доле зеленых насаждений в застроенной территории, также высок объем переработанных отходов. По данным исследования, стоит улучшить ситуацию с низким количеством полицейских и высоким количеством пожаров.

Карловарский край оказался худшим местом для жизни в Чехии, на предпоследнем месте был Устецкий край. Недовольны качеством жизни также жители Моравско-Силезского края, который занял 12-е место, и Оломоуцкого края, который занял 11-е место.

Источник: denik.cz

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