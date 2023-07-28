Куда девать старые футболки и полотенца? Пожертвуйте станции спасения животных в Праге

Пражская станция спасения диких животных сегодня работает с полной отдачей: ее сотрудники ухаживают за сотнями детенышей, но у них заканчивается ткань для выстилания лежанок и гнезд. Ткани можно приносить прямо на станцию в Праге 8 или заказывать их самовывоз.

По словам сотрудников станции, сейчас самый разгар сезона выведения птенцов и появления на свет других детенышей, поэтому на попечении сотрудников находятся сотни мелких птиц и млекопитающих.



«Среди млекопитающих преобладают детеныши ежей и белок, среди птиц — скворцы, сойки, пустельги, а также птенцы малиновок, ласточек и стрижей», — написали смотрители в Facebook.



«В качестве подстилки для гнезд и постелей для маленьких птенцов мы используем хлопчатобумажный текстиль, и с таким количеством птенцов мы, к сожалению, исчерпали все запасы подаренного вами текстиля», — добавили они.



Теперь они просят жителей Праги принести ненужные предметы быта и одежды: хлопчатобумажные, мягкие и впитывающие вещи, например полотенца, толстовки или футболки.



Люди могут приносить вещи прямо в помещение станции по адресу: Zahradnictví Ďáblice, K Zahradnictví 582. Если есть желающие пожертвовать большее количество вещей, но у них нет машины, они могут позвонить по телефону 773772771, чтобы договориться о самовывозе.

















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