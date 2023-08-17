Ажиотаж на купание: какие бассейны в Праге подняли цены
19 АВГУСТА 2023
12:00
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Количество посетителей пражских бассейнов в этом летнем сезоне примерно такое же, как и в прошлом году, но в июле оно увеличилось благодаря теплой погоде. Ряд владельцев бассейнов повысили плату за вход примерно на 20% в связи с увеличением расходов. Рассказываем, где именно выросли цены.
Входы в бассейн «Подоли» стал дороже из-за высоких цен на газ
По словам Петра Шиманека, менеджера по эксплуатации бассейна «Петинка» в Стршешовице, количество посетителей в июне было несколько ниже, чем в прошлом году. «Зато июль выдался жарким, и посещаемость у нас выше», — сказал он.
По словам Петра Шиманека, менеджера по эксплуатации бассейна «Петинка» в Стршешовице, количество посетителей в июне было несколько ниже, чем в прошлом году. «Зато июль выдался жарким, и посещаемость у нас выше», — сказал он.
Вацлав Бартасек, директор комплекса «Пражачка» в Праге 3, высказал аналогичное замечание: «Благодаря жаркой погоде июль стал чрезвычайно насыщенным, и я полагаю, что с июня по сентябрь общая посещаемость составит около 45 000 человек, что выше среднего». В прошлом году, по его словам, общая посещаемость составила около 40 000 человек.
По словам Яна Бездека, директора плавательного стадиона «Подоли», в этом году сезон начался немного раньше, чем в прошлом, но посещаемость все равно ниже. Однако он надеется, что итоговые показатели летнего сезона будут по крайней мере такими же, как в прошлом году.
«Конечно, мы должны учитывать и тот факт, что посещаемость упала, и то, что мы были вынуждены отразить возросшие расходы в стоимости входных билетов», — добавил он. По словам Бездека, в этом году из-за роста цен на газ, электроэнергию и воду бассейн «Подоли» был вынужден повысить цены примерно на 17%, и теперь взрослые платят 280 чешских крон за полный день посещения.
«За первые пять месяцев этого года мы заплатили за газ на 5 млн чешских больше, чем в прошлом, а за воду и канализацию — на 1,5 млн крон больше», — сказал директор, добавив, что поставщики также повысили стоимость услуг.
В «Пражачке» на Жижкове цены остались на уровне прошлого года
По аналогичным причинам примерно на 20% повысилась плата за вход и в «Петинке», где билет на целый день для взрослого стоит 220 крон.
«Мы установили более высокую цену на вход для взрослых (для трудоспособных людей), в то время как вход для пожилых и детей не так дорог», — пояснил Шиманек.
Не избежал повышения цен плавательный бассейн в Ладви, где, по информации прошлого года, за вход на весь день платили 180 крон, а в этом году, согласно данным с сайта, — 220 крон.
С другой стороны, в «Пражачке», которая обслуживается Прагой 3 через благотворительную организацию, цены остались прежними. «Мы оставили цены такими, какими они были, потому что хотели привлечь как можно больше людей. Повышение цен мы оставим до следующего сезона», — сказал Бартасек.
Вода в пражских природных бассейнах, согласно замерам Пражской гигиенической станции, хорошая, в крайнем случае мутноватая, но без риска для здоровья. Исключение составляет биотоп Лхотка, где купание запрещено с конца июня в связи с возникновением церкариозного дерматита, проявляющегося в виде сыпи.
Источник: prazska.drbna.cz
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