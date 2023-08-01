Слишком далеко от аэропорта, слишком близко к войне — Прага отпугивает туристов Новости 420on 2 АВГУСТА 2023 10:20 1462

Прага утратила свое первенство. Она уже не так сильно привлекает иностранных туристов. Американцы и азиаты избегают чешской столицы из-за войны в Украине, других отталкивает отсутствие инфраструктуры.





«Прага всегда была первоклассным городом — не только в Центральной Европе, но и долгое время входила в пятерку самых посещаемых мест в Европе и в двадцатку лучших городов мира. Однако сегодня мы уже не сравниваем себя с лучшими. Мы уже не в экстралиге, мы играем в какой-то другой лиге. Мы сравниваем себя с Варшавой и Будапештом, и даже они уже опережают нас. Вена и Берлин уже от нас оторвались», — говорит Свобода, добавляя, что одной из причин этого является неразвитость инфраструктуры Чехии.



«Если, например, из Рима в Неаполь можно доехать на поезде менее чем за час, то в нашей стране за час не доедешь из Праги в Пардубице. Слабо развита сеть автомобильных дорог, мы отстали в развитии аэропорта. У нас есть два терминала, но у нас нет длинных рейсов. Почему бы нам не наладить связь с Индией? Это помогло бы не только туризму, но и промышленности. Но у нас нет сообщения между аэропортом Праги и столицей Индии», — сказал Свобода.



Все это причины, по которым Прага не так привлекательна в глазах туристов. Многие едут по работе, и требования туристов и бизнесменов растут. Того, что было достаточно до ковида, сегодня уже не хватает, и недостатки становятся более заметными.



«Кроме того, Чехия по-прежнему недополучает заметную группу туристов. Если до пандемии в Чехию ехали иностранцы из зарубежных стран, Азии, России и Европы, то в этом году туристы из Азии и США видят нас в одной зоне с Украиной. Поэтому они не поедут сюда, потому что здесь — или рядом с нами — идет война», — говорит Свобода. Он добавляет, что недостаток этих иностранцев замещается в основном чехами, поляками, немцами и словаками.



Принципиально изменилось и поведение туристов. «По сравнению с периодом до ковида клиенты сокращают время пребывания, бронируют номера в последний момент, но при этом выбирают более высокое качество обслуживания. Те, кто раньше останавливался в трехзвездочных отелях, теперь стремятся к четырем звездам», — поясняет Свобода. По его словам, особенно остро проблема встанет перед теми гостиницами, которые будут искать пути экономии и не обеспечат достаточного качества в сегодняшнее непростое время.



Несмотря на то, что в этом году заполняемость гостиниц возвращается к уровню до пандемии (то есть около 70%), Свобода считает, что Чехия не может сравниться с Западной Европой: «Наша группа имеет отели в Португалии и других частях Европы, и мы видим, что Западная Европа сильно выигрывает от отложенного потребления».



Сейчас на Западе существует огромный спрос на путешествия. В результате, по его словам, цены на гостиничные номера за рубежом значительно выросли. «В Париже цены поднимаются до 300 и более евро за номер в сутки, в Праге мы не поднимались выше 100 евро», — говорит он, добавляя, что в Чехии любое повышение цен весьма проблематично из-за сильной конкуренции.



Группа работает на рынке уже 20 лет и управляет 30 гостиницами. Одним из последних пополнений ее портфеля стал известный Hotel International в пражском районе Дейвице. Но на этом усиление не заканчивается. «В настоящее время мы ведем переговоры по отелям в Венгрии, Австрии, Сербии и других восточных странах. Я предполагаю, что в течение этого года мы купим или возьмем в аренду еще два-три отеля в Чехии, а на рубеже этого и следующего годов откроем отели в Венгрии и Польше», — излагает свои планы Свобода. Он добавил, что компания ведет переговоры о приобретении отелей в Варшаве и Будапеште: «Нас интересуют крупные отели на 100 номеров и более». Сумма сделок будет составлять от полумиллиарда крон.



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420on рекомендует: В 2015 году Прага входила в топ-5 самых популярных туристических направлений в мире по версии туристического сайта TripAdvisor. Однако в последующие годы она начала сдавать позиции и в нынешнем рейтинге не фигурирует вовсе. По мнению отельера Ярослава Свободы, владельца компании Czech Inn Hotels, это прекрасно иллюстрирует ситуацию в отечественной туристической отрасли.«Прага всегда была первоклассным городом — не только в Центральной Европе, но и долгое время входила в пятерку самых посещаемых мест в Европе и в двадцатку лучших городов мира. Однако сегодня мы уже не сравниваем себя с лучшими. Мы уже не в экстралиге, мы играем в какой-то другой лиге. Мы сравниваем себя с Варшавой и Будапештом, и даже они уже опережают нас. Вена и Берлин уже от нас оторвались», — говорит Свобода, добавляя, что одной из причин этого является неразвитость инфраструктуры Чехии.«Если, например, из Рима в Неаполь можно доехать на поезде менее чем за час, то в нашей стране за час не доедешь из Праги в Пардубице. Слабо развита сеть автомобильных дорог, мы отстали в развитии аэропорта. У нас есть два терминала, но у нас нет длинных рейсов. Почему бы нам не наладить связь с Индией? Это помогло бы не только туризму, но и промышленности. Но у нас нет сообщения между аэропортом Праги и столицей Индии», — сказал Свобода.Все это причины, по которым Прага не так привлекательна в глазах туристов. Многие едут по работе, и требования туристов и бизнесменов растут. Того, что было достаточно до ковида, сегодня уже не хватает, и недостатки становятся более заметными.«Кроме того, Чехия по-прежнему недополучает заметную группу туристов. Если до пандемии в Чехию ехали иностранцы из зарубежных стран, Азии, России и Европы, то в этом году туристы из Азии и США видят нас в одной зоне с Украиной. Поэтому они не поедут сюда, потому что здесь — или рядом с нами — идет война», — говорит Свобода. Он добавляет, что недостаток этих иностранцев замещается в основном чехами, поляками, немцами и словаками.Принципиально изменилось и поведение туристов. «По сравнению с периодом до ковида клиенты сокращают время пребывания, бронируют номера в последний момент, но при этом выбирают более высокое качество обслуживания. Те, кто раньше останавливался в трехзвездочных отелях, теперь стремятся к четырем звездам», — поясняет Свобода. По его словам, особенно остро проблема встанет перед теми гостиницами, которые будут искать пути экономии и не обеспечат достаточного качества в сегодняшнее непростое время.Несмотря на то, что в этом году заполняемость гостиниц возвращается к уровню до пандемии (то есть около 70%), Свобода считает, что Чехия не может сравниться с Западной Европой: «Наша группа имеет отели в Португалии и других частях Европы, и мы видим, что Западная Европа сильно выигрывает от отложенного потребления».Сейчас на Западе существует огромный спрос на путешествия. В результате, по его словам, цены на гостиничные номера за рубежом значительно выросли. «В Париже цены поднимаются до 300 и более евро за номер в сутки, в Праге мы не поднимались выше 100 евро», — говорит он, добавляя, что в Чехии любое повышение цен весьма проблематично из-за сильной конкуренции.Группа работает на рынке уже 20 лет и управляет 30 гостиницами. Одним из последних пополнений ее портфеля стал известный Hotel International в пражском районе Дейвице. Но на этом усиление не заканчивается. «В настоящее время мы ведем переговоры по отелям в Венгрии, Австрии, Сербии и других восточных странах. Я предполагаю, что в течение этого года мы купим или возьмем в аренду еще два-три отеля в Чехии, а на рубеже этого и следующего годов откроем отели в Венгрии и Польше», — излагает свои планы Свобода. Он добавил, что компания ведет переговоры о приобретении отелей в Варшаве и Будапеште: «Нас интересуют крупные отели на 100 номеров и более». Сумма сделок будет составлять от полумиллиарда крон.Источник: seznamzpravy.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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