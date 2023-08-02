Больше никаких электросамокатов посреди тротуаров, решили в Праге Новости 420on 3 АВГУСТА 2023 15:00 416

Прага 1 договорилась с операторами электросамокатов о том, что с сентября их можно будет оставлять только в специально отведенных местах в центре города. Об этом сообщил советник городского округа по транспорту Войтех Рывола (ANO).





Рывола сообщил, что ему удалось достичь договоренности со всеми четырьмя транспортными операторами — Lime, Bolt, Nextbike и Rekola.



Операторы электросамокатов Lime и Bolt подвергаются наибольшей критике, поскольку клиенты часто оставляют транспортные средства посреди тротуаров или в других неподходящих местах. Это связано с тем, что теперь можно оставлять эти транспортные средства в любом месте в установленных операторами зонах.



С сентября ситуация должна измениться. По словам Рыволы, мэрия уже построила около 40 специальных мест для оставления скутеров, а к концу курортного сезона их должно быть 70. Большинство из них будут находиться в так называемых дорожных отсеках возле пешеходных переходов.



Еще около 70 мест будут так называемыми виртуальными местами, сказал член совета, то есть без разметки в местах, где скутеры не будут мешать движению.



Рывола добавил, что мэрия старается не занимать парковочные места и не ставит перед собой задачу полностью запретить использование электросамокатов и других транспортных средств общего пользования в центре, поскольку они по-прежнему являются экологически чистой альтернативой автомобилям.



Он добавил, что речь идет об устной договоренности, поскольку различные меморандумы в прошлом все равно оказывались неисполнимыми. «Для меня важнее, чтобы это работало, чем чтобы это было на бумаге», — сказал он.



По его словам, сейчас в центре города в сезон работает около 2500 скутеров, а в случае соблюдения соглашения их число сократится примерно до 1500. В качестве следующего шага совет хочет начать взимать плату в размере 25 крон в месяц с каждого электросамоката или велосипеда.



Опасность для пешеходов



Еще одной проблемой в центре города является опасная езда некоторых их пользователей, которые могут создавать угрозу для пешеходов на тротуарах.



Поэтому, по словам депутата, в рамках соглашения с операторами с сентября на руле всех скутеров будет висеть знак о том, что езда по тротуару запрещена. По его словам, на эту проблему обращают внимание и сотрудники городской полиции, которые выписывают все больше штрафов за езду по тротуарам.



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420on рекомендует: По его словам, мест для оставления скутеров должно быть около 140, и каждое из них сможет вместить не более 10 скутеров. Он также хочет взимать с операторов ежемесячную плату за каждый скутер.Рывола сообщил, что ему удалось достичь договоренности со всеми четырьмя транспортными операторами — Lime, Bolt, Nextbike и Rekola.Операторы электросамокатов Lime и Bolt подвергаются наибольшей критике, поскольку клиенты часто оставляют транспортные средства посреди тротуаров или в других неподходящих местах. Это связано с тем, что теперь можно оставлять эти транспортные средства в любом месте в установленных операторами зонах.С сентября ситуация должна измениться. По словам Рыволы, мэрия уже построила около 40 специальных мест для оставления скутеров, а к концу курортного сезона их должно быть 70. Большинство из них будут находиться в так называемых дорожных отсеках возле пешеходных переходов.Еще около 70 мест будут так называемыми виртуальными местами, сказал член совета, то есть без разметки в местах, где скутеры не будут мешать движению.Рывола добавил, что мэрия старается не занимать парковочные места и не ставит перед собой задачу полностью запретить использование электросамокатов и других транспортных средств общего пользования в центре, поскольку они по-прежнему являются экологически чистой альтернативой автомобилям.Он добавил, что речь идет об устной договоренности, поскольку различные меморандумы в прошлом все равно оказывались неисполнимыми. «Для меня важнее, чтобы это работало, чем чтобы это было на бумаге», — сказал он.По его словам, сейчас в центре города в сезон работает около 2500 скутеров, а в случае соблюдения соглашения их число сократится примерно до 1500. В качестве следующего шага совет хочет начать взимать плату в размере 25 крон в месяц с каждого электросамоката или велосипеда.Еще одной проблемой в центре города является опасная езда некоторых их пользователей, которые могут создавать угрозу для пешеходов на тротуарах.Поэтому, по словам депутата, в рамках соглашения с операторами с сентября на руле всех скутеров будет висеть знак о том, что езда по тротуару запрещена. По его словам, на эту проблему обращают внимание и сотрудники городской полиции, которые выписывают все больше штрафов за езду по тротуарам.Источник: irozhlas.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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