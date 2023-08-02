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Панголину в пражском зоопарке исполнилось шесть месяцев

Новости 420on
3 АВГУСТА 2023
18:00
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Пражскому панголину по имени Шишка исполнилось полгода. Эти животные в мире находятся под угрозой исчезновения. Чешское разведение панголинов является успешным еще и потому, что это первый родившийся детеныш в Европе. Он также пользуется популярностью у посетителей Пражского зоопарка, которые наблюдают за тем, как он катается на спине матери.
«Вырастить детеныша панголина — большая редкость. Пока во всей Европе это удалось сделать только Пражскому зоопарку. И это одна из самых важных селекций в истории», — говорит пресс-секретарь зоопарка Филип Машек.

Шестимесячный детеныш уже имеет тот же рацион, что и его родители. Селекционер Давид Вала каждое утро готовит для них специальную кашу по рецепту, который разрабатывался в зоопарке Тайбэя в течение двадцати лет.

«В основе каши — личинки пчел, черви, яблоки и сухие дрожжи. Ее смешивают, а затем в течение получаса готовят на пару в рисоварке. Кашу придумали в зоопарке на Тайване, откуда панголины и попали к нам, — поясняет Валя. Содержимое чаши животные съедают в течение пяти минут.

Молодые панголины обычно катаются на спинах своих матерей, так же поступает и пражская Шишка. «Они выходят так на кормежку. Когда мать раскапывает муравейник или термитник, муравьи и термиты начинают карабкаться на нее, а детеныш забирает их», — рассказывает заводчик.

В дикой природе панголины живут в лесах Африки и Азии, а в Праге они обитают в павильоне «Индонезийские джунгли».

Из-за контрабандистов панголин входит в число видов, находящихся под угрозой исчезновения, и считается самым исчезающим млекопитающим в мире.

«На них охотятся ради их мяса и чешуи, которая, как считается, обладает магической силой в традиционной китайской медицине. Это, конечно, чепуха», — говорит Машек.

Шестимесячная Шишка уже лазает по веткам, а скоро она станет такой большой, что даже не будет помещаться на спине матери. Она наиболее активна утром после девяти или во время кормления около трех часов дня.

Источник:  irozhlas.cz

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