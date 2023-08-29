Дорогие перемены: с января въезд в центр Праги может стать платным

Точная дата вступления в силу этой меры пока не определена. Мэрия и администрация Праги 1 сходятся во мнении, что это может произойти в январе или феврале следующего года. Сейчас они совместно прорабатывают детали, включая конкретные места, где за проезд будет взиматься плата.





Муниципалитет подготовил юридический анализ, на основе которого в настоящее время разрабатывается проект меры. «По согласованию с Прагой 1 мы хотим создать зону таким образом, чтобы она соответствовала решению транспортной проблемы. Мы не хотим, чтобы движение трамваев через Малую Страну и набережную Сметаны задерживалось, так как это скажется на всей сети», — говорит Зденек Гржиб, заместитель мэра Праги по транспорту.





В то же время Техническая администрация дорог работает над созданием подробной модели влияния взимания платы за проезд по центру на движение в других частях города. Согласно первоначальным предложениям, водители должны платить за въезд в основном на упомянутые выше Малую Страну и набережную Сметаны. Одновременно политики выясняют, кто именно не должен будет платить.





«Резиденты — это основная база, потом еще ведутся переговоры о том, какие будут исключения, операторы с местом работы или вообще те, у кого здесь зарегистрирована компания. Что я, например, рассматриваю крайне негативно. Однако мы согласны со столицей в том, что этот шаг необходим», — заявила Терезия Радомержска, глава администрации Праги 1.





Согласно первому в истории базовому анализу, который эксперты подготовили несколько месяцев назад, единственная серьезная проблема после введения платы может возникнуть на оживленной улице Ječná. Однако техническая администрация работает над возможными решениями.











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