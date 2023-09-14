Население Праги в первом полугодии выросло до 1,37 млн человек за счет массового переезда

С начала года по конец июня в Праге родилось 6 175 детей. За тот же период умерло 6 052 человека. Разница, называемая статистиками естественным приростом, составила 123 жителя. Значительно большее влияние на численность населения столицы оказала миграция. В первом полугодии в столицу переехало 38 713 человек. Напротив, 22 759 человек выехали. В результате численность населения увеличилась на 15 954 человека.Браков в столице за отчетный период статистики зарегистрировали 2 627, а разводов, по предварительным данным, было более 1 100. В целом по Чешской Республике численность населения в первом полугодии выросла на 46 000 человек и составила 10,87 млн человек. Увеличение произошло за счет внешней миграции, особенно из Украины. Умерло больше людей, чем родилось.