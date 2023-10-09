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Дмитрий Быков выступит в Праге с программой «Не один. Новые стихи и рассказы»

Анастасия Князева
11 октября 2023
12:45
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Дмитрий Быков, выдающийся поэт, писатель и преподаватель, готовит уникальное событие для всех ценителей его таланта. 24 ноября он приедет в Прагу, чтобы поделиться своими последними стихами и рассказами, написанными в этот период. Это будет не просто литературное мероприятие, а настоящая встреча с великим мастером слова.
Сегодня, когда в мире сместились все полюса, встреча с писателем такого уровня становится настоящим событием. В этот вечер в Праге Дмитрий Быков будет читать для вас свои стихи и рассказы, написанные в последнее время. И конечно, ответит на вопросы публики. А возможно, прочтет что-то знакомое и любимое по вашей просьбе.

Дмитрий Быков — поэт, писатель, журналист, лектор, кинокритик, сценарист. Лауреат множества литературных премий, преподаватель русского языка и литературы. Приглашенный профессор Принстонского университета. Автор десятков книг, сборников стихов и статей. Признан в РФ иноагентом. 
«Сейчас много пишут все: и графоманы, и беженцы, и украинцы в окопах, и русские в эмиграции, — говорит Дмитрий Быков. — Я написал за два года две книги стихов. Поскольку в них я выражаюсь полнее и свободнее, чем в прозе, мне хочется ими поделиться. Кто пишет стихи — тот уже не один». Стихи выручают во времена, когда не просматриваются перспективы. Роман сейчас при всем желании не напишется. А чтобы писалось лучше, нужно еще одно условие — чувство величия переживаемого момента. Сейчас все необычайно заострилось: и любовь, и причастность к большой истории, и, пожалуй, некоторая обреченность».


Место проведения: Divadlo Na Maninách
Адрес: Na Maninách 32a, 170 00 Praha 7
Стоимость: от 800 крон

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