Дмитрий Быков выступит в Праге с программой «Не один. Новые стихи и рассказы»

Сегодня, когда в мире сместились все полюса, встреча с писателем такого уровня становится настоящим событием. В этот вечер в Праге Дмитрий Быков будет читать для вас свои стихи и рассказы, написанные в последнее время. И конечно, ответит на вопросы публики. А возможно, прочтет что-то знакомое и любимое по вашей просьбе.





Дмитрий Быков — поэт, писатель, журналист, лектор, кинокритик, сценарист. Лауреат множества литературных премий, преподаватель русского языка и литературы. Приглашенный профессор Принстонского университета. Автор десятков книг, сборников стихов и статей. Признан в РФ иноагентом.

«Сейчас много пишут все: и графоманы, и беженцы, и украинцы в окопах, и русские в эмиграции, — говорит Дмитрий Быков. — Я написал за два года две книги стихов. Поскольку в них я выражаюсь полнее и свободнее, чем в прозе, мне хочется ими поделиться. Кто пишет стихи — тот уже не один». Стихи выручают во времена, когда не просматриваются перспективы. Роман сейчас при всем желании не напишется. А чтобы писалось лучше, нужно еще одно условие — чувство величия переживаемого момента. Сейчас все необычайно заострилось: и любовь, и причастность к большой истории, и, пожалуй, некоторая обреченность».





Место проведения: Divadlo Na Maninách

Адрес: Na Maninách 32a, 170 00 Praha 7

Стоимость: от 800 крон



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