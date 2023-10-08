В Праге в 2050 году будет проживать на 400 000 человек больше, чем сегодня. Что это будет означать?

На вопрос, сколько жителей в столице сегодня, большинство людей ответит «миллион». Но так было раньше. Прага растет, и в реальности этот показатель существенно выше. В 2021 году в Праге проживало 1,28 млн человек, что на одну «Остраву» больше, чем все думают. И с каждым годом в мегаполисе будет жить все больше и больше людей. Что же делать? Ведь многим уже сейчас кажется, что пространства не хватает.

Ответ прост. Места много, просто его нужно дополнить необходимой инфраструктурой. А она в свою очередь должна быть спланирована в соответствии с тем, как будет развиваться население мегаполиса. Именно такой прогноз подготовил Пражский институт планирования и развития. Он был опубликован в середине этого года.

Согласно ему, в долгосрочной перспективе население Праги будет расти. К 2050 году в мегаполисе должно проживать на 400 000 человек больше, чем сегодня. «На развитие будет влиять в основном миграция населения, что справедливо для городов в целом. Ежегодно в Прагу переезжает на 9 000 человек больше, чем уезжает. Кроме того, в Праге ежегодно рождается на 2 500 детей больше, чем умирает людей», — сообщил Марек Ваха, пресс-секретарь Института планирования и развития.

К 2050 году число детей в возрасте от трех до пяти лет увеличится на 12 000, то есть на 29%. Детей в возрасте от 6 до 14 лет будет на 28 000 больше, чем сегодня, что на 24% больше. В возрасте от 15 до 18 лет число подростков увеличится на 16 000, что на 37% больше, чем сегодня.

Наряду с этим увеличится и число пожилых людей. Ожидается, что к середине века численность населения старше 80 лет увеличится на 35 000 человек, то есть на 63%. «Однако средний возраст пражан должен увеличиться незначительно за счет иммиграции более молодых жителей», — говорится в прогнозе.

В целом в 2030 году в столице должно проживать 1,45 млн человек. В 2050 году их будет уже гораздо больше полутора миллионов, а именно 1,67 млн человек. Ничего страшного — за последние семь лет население столицы увеличивалось быстрее, так что в ближайшие годы темпы роста скорее снизятся. Изменить ситуацию могут различные неожиданные события, например война или пандемия. И в прошлом году аналитики рассчитывали на большой прирост за счет притока беженцев из Украины, что в итоге подтвердилось реальными данными.

Может возникнуть нехватка мест в детских садах и койко-мест в домах престарелых

Нельзя мешкать. В столице это понимают. Сейчас важно разобраться, как это отразится на различных аспектах жизни, и подготовиться. «Прага постоянно готовится к росту населения. Из-за сложных и негибких процессов получения разрешений, когда, например, строительство начальной школы может занять до 10 лет, город вынужден планировать строительство инфраструктуры в долгосрочном режиме», — говорит Ваха.

Если говорить об отдельных аспектах, стоит начать с детских садов. Их уже сейчас не хватает. В настоящее время нехватка мест ощущается по всей Праге. Хуже всего обстоят дела в Праге 9, Праге 5, Праге 6 и Праге 10. В 2030 году на всю Прагу может не хватить 650 мест, а через 20 лет — 12 300 мест.

С другой стороны, в начальных школах сейчас нет проблем. Однако в будущем под угрозой находятся некоторые районы: Коширже, Ганспаулка, Забехлице, Заградни мнесто, Лхотка, Стршешовице, Харфа, Глубетин, Питковице и Хоставице. Таким образом, несмотря на нынешнее чувство удовлетворения, изменения должны произойти. Иначе в 2030 году в Праге может возникнуть нехватка 2 500 мест в начальных школах, а через 20 лет — даже 18 600 мест. Напротив, в 2050 году в средних школах может остаться до 300 свободных мест.

На здравоохранении скажется рост численности населения в старших возрастных категориях. То же относится и к социальным услугам. Что касается здравоохранения, то наиболее наглядно это можно проиллюстрировать на примере пропускной способности врачей-терапевтов. Если сейчас на одну приемную приходится в среднем 1 996 пациентов, то в 2050 году такая приемная будет обслуживать до 2 612 человек. Уже сейчас наблюдается дефицит социальных услуг: в прошлом году он составил 1 806 койко-мест. В 2030 году нехватка достигнет почти 6 000 мест, в 2050 году составит 7 333 места.

В прогнозе рассматривается и вместимость пражских кладбищ. В прошлом году в столице умерло 13 300 человек, и ежегодно количество смертей будет постепенно увеличиваться. С 1 января 2022 года по в 2030 год в Праге будет еще 122 000 умерших, а к 2050 году — в общей сложности полмиллиона.

«Увеличение численности населения, конечно, потребует инвестиций в другие виды благоустройства и транспортную инфраструктуру. Однако это естественное и положительное явление для Праги и ее экономики. Без роста населения город не будет развиваться», — поясняет Ваха. Прага должна развиваться в первую очередь за счет браунфилдов, то есть бывших промышленных зон, которые больше не служат своему назначению. К ним относятся Бубны или Жижковская грузовая станция.

Преимущество заключается в том, что эти места находятся в центре города, поэтому не придется строить дополнительную инфраструктуру на «зеленых» участках. По мнению Вахи, браунфилдов ьбудет достаточно для застройки. «Именно здесь должна разместиться большая часть населения новых районов. Однако строительство должно вестись и в районах существующей застройки, поскольку план зонирования пока позволяет это делать», — говорит представитель IPR.

В то же время столица должна учитывать, что население будет расти не только на ее территории. То же будет происходить и в Среднечешском крае. Увеличится количество приезжающих на работу. Столица должна быть готова к этому, чтобы не оказаться парализованной.

Жителей Праги недостаточно, на помощь должны прийти иностранцы.

После революции Прага, как и вся Чехия, стала менее населенной. Если в 1990 году на одну женщину приходилось 1,7 ребенка, то через 9 лет — только 1,04. В целом для поддержания численности населения рождаемость должна составлять 2,1 ребенка на женщину. Сейчас в столице одна женщина в среднем рожает от 1,5 до 1,7 ребенка. «Несмотря на рост в последние годы, очевидно, что значения суммарной рождаемости все еще ниже среднеевропейского уровня и ниже уровня простого воспроизводства», — говорится в прогнозе.

Показатели улучшают иностранцы, число которых в Праге растет уже долгое время. Без них общая численность населения столицы сокращалась бы или стагнировала. С 2001 года их число увеличилось в три раза и достигло 236 000 человек, или 18,5%.