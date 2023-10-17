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Автомобили из фильмов о Бонде будут выставлены в Праге

Новости 420on
19 октября 2023
20:30
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Выставка Bond in Motion, посвященная автомобилям из фильмов об агенте 007, приезжает в Чехию. Выставка начнет свою работу 9 декабря в Пражском выставочном центре. Посетители увидят десятки автомобилей и других необычных средств передвижения, которые появлялись в фильмах о Бонде на протяжении многих лет.
Большинство экспонатов хранят следы трюков, выполненных во время съемок. Выставка была представлена в Праге в посольстве Великобритании, откуда родом агент Джеймс Бонд.

Организаторов выставки, а также одну из бывших «девушек Бонда» Марьям д’Або, снимавшуюся в фильме «Искры из глаз», в посольстве приветствовал посол Мэтт Филд. «Я очень рад, что такая уникальная выставка после Бельгии переехала в Чехию», — сказал он.

Актриса рассказала о знаменитой сцене, когда они с Тимоти Далтоном используют ее футляр для виолончели вместо саней, и поведала, что, по иронии судьбы, ее единственной фобией является боязнь взрывов и выстрелов. Упомянутый футляр также будет представлен на выставке, как и знаменитый Aston Martin из фильма «Казино Рояль» или BMW из фильма «И целого мира мало». 

Кроме того, на выставке будут представлены мотоциклы, катера, самолеты и вертолеты.

«Выставка «Бонд в движении» понравится всем — от самых маленьких до убежденных фанатов, от любителей кино до энтузиастов технологий и приключений. Здесь найдется что-то для каждого», — сказал Николас Боренштейн, организатор выставки в Праге.

Более 100 000 человек посетили выставку в Бельгии, где она стартовала в прошлом году. 
Чехия выставка Автомобили кино
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