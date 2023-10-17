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Испугались платного въезда в центр Праги? В Сингапуре миллионы стоит только возможность ездить

Анастасия Князева
20 октября 2023
21:30
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Жители Сингапура платят миллионы за то, чтобы выехать на дорогу на своем автомобиле. Причина? Нехватка места и вредные выбросы. Может, это один из вариантов для крупных чешских городов, испытывающих трудности с пробками?
Уже в следующем году в чешской столице может быть запущена система взимания платы за проезд по всему центру города, подобная той, что действует, например, в Лондоне. В азиатских столицах, где приходится выкраивать каждый метр под парковку, а также бороться с плохой экологией, вызванной большим количеством автомобилей, известны еще более жесткие системы.
 
В Сингапуре продаются лицензии на покупку автомобиля. Из-за высокого спроса и нехватки свободных лицензий их цена на аукционах достигла рекордной отметки 115 000 долларов за высший класс, или около 2,5 млн крон, сообщает Bloomberg. Без этой лицензии автомобиль вообще не имеет права выезжать на дорогу.
 
Наибольшие суммы налагаются на автомобили высшей ценовой категории с высокими эксплуатационными характеристиками, такие как суперспорт, а также на более мощные автомобили популярных брендов. За возможность приобрести обычный автомобиль среднего класса покупатель заплатит почти 110 000 долларов США, за автомобили меньшего класса — 77 000, а за мотоцикл — около 8 000 долларов США. К этому, конечно, следует добавить стоимость транспортного средства.
 
Лицензия дороже автомобиля
Ожидается, что с ноября этого года по январь 2024 года количество лицензий увеличится на 12,9%. По мнению экспертов, это может снизить цены на лицензии в краткосрочной перспективе, но они останутся высокими.
 
В Сингапуре лицензии можно приобрести вместе с автомобилем. Местные дилеры могут продавать как гарантированную, так и негарантированную лицензию. Покупатель может получить негарантированную, если у него не хватает денег.
 
Владение автомобилем в Сингапуре - одно из самых дорогих в мире. Например, Mazda 2, которая в Чехии стоит 500 000–600 000, в Сингапуре с негарантированной лицензией будет стоить почти 3 млн. При этом на лицензию приходится более половины всей суммы. 
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Комментарии:
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VoltaGmail 20 октября 2023 21:37
зато в сша энергия стоит дешевле в 5 раз ))) уж сравнивайте, так все, а не выборочно )))
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gkrt 20 октября 2023 23:00
Причём тут США? Статья о Сингапуре
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