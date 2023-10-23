Куда теперь можно доехать на трамвае в Праге? В городе наконец открыли трамвайную ветку за 840 миллионов

Новая ветка, проходящая по улицам Vlastina и Drnovská, будет обслуживать Dolní Liboc и поселок Na Dědině. Подстанция «Дедина» была построена рядом с новым жилым комплексом на пересечении улиц Dědinská и Drnovská.

Трамвайная линия Divoká Šárka — Dědina является двухпутной и начинается выездом с существующей остановки Divoká Šárka, где в рамках строительства новой линии был демонтирован крайний путь, расположенный у заповедника.

Пражская транспортная компания запустила движение по продленной ветке еще в воскресенье. Однако днем по новым путям ходили только специальные сообщения между станциями Nádraží Veleslavín и Dědina. Специальный маршрут №30 работал с 14:00 до 18:00. Интерес любителей рельсового транспорта был огромен.

Днем на трамвае, ночью на автобусе

С утра понедельника трамвайные маршруты 20 и 26 от остановки Divoká Šárka были продлены до остановки Dědina. Ночью трамваи не будут обслуживать новый участок. По словам Яна Шуровского, технического директора Пражской транспортной компании, по ночам хватит и автобусного сообщения. «У ночной линии 91 Divoká Šárka останется конечной остановкой. Это стало результатом предварительной оценки уровня шума. Если позже мы оценим, что трамвайная линия важнее, чем планируемое шумовое воздействие, то ночная линия 91 может быть продлена», — пояснил он.

В настоящее время из района Petřiny через Divoká Šárka и в направлении аэропорта в Dědina ходит автобус №910.

Сложное строительство

По словам Шуровского, строительство, длившееся год с четвертью, было сложным, главным образом потому, что трамвайная линия должна была быть встроена в существующие улицы.

Строительство линии позволило реализовать более чем 40-летние планы города. Прага. Впервые идея создания этой линии возникла в 1980-х годах.

Сметная стоимость строительства линии составляет 839,5 млн чешских крон, часть из которых будет покрыта за счет субсидий ЕС из операционной программы «Транспорт 2».