ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ПРАГЕ

Куда теперь можно доехать на трамвае в Праге? В городе наконец открыли трамвайную ветку за 840 миллионов

Анастасия Князева
23 октября 2023
18:00
5014
В понедельник утром Пражская транспортная компания запускает движение по продленной трамвайной ветке через район Прага 6. После бывшей конечной Divoká Šárka трамваи проезжают четыре новые остановки до конечной станции Dědina. Это самое существенное продление трамвайной сети Праги за последние 20 лет.
 
Новая ветка, проходящая по улицам Vlastina и Drnovská, будет обслуживать Dolní Liboc и поселок Na Dědině. Подстанция «Дедина» была построена рядом с новым жилым комплексом на пересечении улиц Dědinská и Drnovská. 
 
Трамвайная линия Divoká Šárka — Dědina является двухпутной и начинается выездом с существующей остановки Divoká Šárka, где в рамках строительства новой линии был демонтирован крайний путь, расположенный у заповедника. 
 
Пражская транспортная компания запустила движение по продленной ветке еще в воскресенье. Однако днем по новым путям ходили только специальные сообщения между станциями Nádraží Veleslavín и Dědina. Специальный маршрут №30 работал с 14:00 до 18:00. Интерес любителей рельсового транспорта был огромен. 
 
Днем на трамвае, ночью на автобусе 
С утра понедельника трамвайные маршруты 20 и 26 от остановки Divoká Šárka были продлены до остановки Dědina. Ночью трамваи не будут обслуживать новый участок. По словам Яна Шуровского, технического директора Пражской транспортной компании, по ночам хватит и автобусного сообщения. «У ночной линии 91 Divoká Šárka останется конечной остановкой. Это стало результатом предварительной оценки уровня шума. Если позже мы оценим, что трамвайная линия важнее, чем планируемое шумовое воздействие, то ночная линия 91 может быть продлена», — пояснил он. 
 
В настоящее время из района Petřiny через Divoká Šárka и в направлении аэропорта в Dědina ходит автобус №910. 
 
Сложное строительство 
По словам Шуровского, строительство, длившееся год с четвертью, было сложным, главным образом потому, что трамвайная линия должна была быть встроена в существующие улицы. 
 
Строительство линии позволило реализовать более чем 40-летние планы города. Прага. Впервые идея создания этой линии возникла в 1980-х годах. 
 
Сметная стоимость строительства линии составляет 839,5 млн чешских крон, часть из которых будет покрыта за счет субсидий ЕС из операционной программы «Транспорт 2». 
трамвай Прага
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
27 ОКТЯБРЯ 2023
16:00
436
ПУТЕШЕСТВИЯ
SMARTWINGS ОТКРОЕТ РЕГУЛЯРНЫЙ МАРШРУТ ИЗ ПРАГИ В БРИНДИЗИ СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ
26 ОКТЯБРЯ 2023
20:30
590
О ЧЕХИИ
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ ПРИЗНАЛИСЬ, СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ
25 ОКТЯБРЯ 2023
17:30
1191
О ПРАГЕ
ПРАГА ПОПАЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА. КАКОЕ МЕСТО ОНА ЗАНЯЛА?
24 ОКТЯБРЯ 2023
07:00
1712
О ПРАГЕ
МЭРИЯ ПРАГИ СДАЛА БИЗНЕСМЕНУ ДОМ НА СТАРОМЕСТСКОЙ ПЛОЩАДИ. ЗА ТРИ ГОДА ОН ЗАДОЛЖАЛ ЗА АРЕНДУ 30 МЛН КРОН
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
21:04
Лед тронулся, в Чехии обсуждается вопрос об акциях для сотрудников
20:00
Последний сахар и рис. В чешских продовольственных банках заканчиваются запасы
19:15
Два украинца переводят дипломы в цифровой формат. Чехи в это инвестируют
18:30
Как называют детей в Чехии. Самые популярные имена и идеи, как назвать ребенка
17:30
Ледяная вода и дыхательные упражнения бесполезны. Ученые опровергли популярные в Чехии практики Вима Хофа
16:00
Smartwings откроет регулярный маршрут из Праги в Бриндизи следующим летом
15:30
Новый облик Главного вокзала Праги: жилые квартиры и бизнес-центры под стук колес поездов
14:30
С понедельника через Вацлавскую площадь не будут ходить трамваи
13:30
500 чешских туристов эвакуируют из пострадавшего от обстрела египетского курорта Таба
12:00
Чехия открылась для мигрантов. Каким иностранцам чехи рады особенно?