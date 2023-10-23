Мэрия Праги сдала бизнесмену дом на Староместской площади. За три года он задолжал за аренду 30 млн крон
24 октября 2023
07:00
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Городские советники опасаются, что, если контракт с бизнесменом будет расторгнут, Прага потеряет десятки миллионов. Долг вырос до таких размеров, что решать эту проблему будет городской совет.
Пражская муниципальная компания Trade Center Prague (TCP) три года назад заключила, казалось бы, выгодный контракт: она сдала дом №18 на Староместской площади в аренду на 15 лет фирме Lorinfaj Promotion чешско-албанского бизнесмена Лоренца Хиси.
Стоимость контракта составила 327 млн крон, то есть 22 млн крон в год. Эта сумма значительно превышала все остальные предложения, и компания с легкостью выиграла тендер.
Теперь выяснился скрытый подвох: компания не платит арендную плату. В июне 2023 года ее долг перед городом превысил 30 млн крон. При этом первые несколько месяцев — в соответствии с договором — она платила за трехэтажное здание на Староместской площади лишь символическую арендную плату в размере 10 000 крон в месяц.
Долг такой большой, что представители муниципального предприятия TCP не могут принимать дальнейших самостоятельных решений в этом вопросе. Договор с компанией Lorinfaj Promotion должен будет обсуждаться на городском совете. В настоящее время Пражский городской совет и Наблюдательный совет TCP ведут активную работу с задолженностью.
Лоренц Хиси имеет как чешский, так и албанский паспорт. Он приехал в Прагу учиться 26 лет назад и прожил в Чехии большую часть своей жизни. Он работает в футбольной среде: тренировал футболистов, представлял интересы иностранных игроков в качестве агента, а во время недавней поездки сборной Чехии в Албанию выступал в роли посредника и организатора всего мероприятия.
Однако основной сферой его деятельности является бизнес в центре Праги, в основном в зданиях, арендованных у столицы или ее муниципального округа. По его словам, вместе с компанией Lorinfaj Promotion он занимается ресторанным и ювелирным бизнесом.
«Я начал ремонтировать дом на Староместской площади, 18, потому что он был в плохом состоянии, совсем обветшал. Однако вскоре начался ковид, что поначалу затрудняло реконструкцию. В июле 2021 года мы начали пробный запуск и снова столкнулись с ограничениями. В результате сегодня все здание реконструировано, но теперь нам предстоит решить вопрос с задолженностью по арендной плате перед городом», — рассказывает Хиси.
Дом №18 расположен на южной стороне Староместской площади. Площадь двух подземных и трех надземных этажей составляет внушительные 900 кв. м.
Внутри работает ресторан Orloj, ориентированный на туристов — они могут заказать утку с капустой и кнедликами примерно за 600 крон и жареный сыр с картофелем за 400. Тем не менее компания не в состоянии оплачивать арендную плату, которую она обязалась вносить.
Согласно отчету Комитета по имуществу, в июне 2023 году компания задолжала столице в общей сложности 30,5 млн крон, из которых 25 млн крон — за аренду дома №18 на Староместской площади. Кроме того, в этом году компания, согласно договору с TCP, платит только половину месячной арендной платы, то есть около 900 000 за дом №18. В следующем году она должна платить 70% и только в 2025 году — всю сумму. Это не прощение, а лишь отсрочка платежа.
Таким образом, долг ежемесячно увеличивается на миллионы, но предприниматель утверждает, что выплатит его.
«Мы арендовали и другие помещения на Староместской площади, площади Франца Кафки, Рыцарской площади, мы являемся одним из основных партнеров Праги в этом отношении. Мы уже заплатили 70 млн крон за аренду. Сегодня ведутся переговоры — мы признали долг, подписали соглашение о признании долга с графиком погашения. Заключены нотариальные акты с прямым исполнением. На основании этих соглашений долг дополнительно обеспечивается присоединением к долгу единственного акционера — меня и моей жены. Мы соблюдаем эти договоренности и постоянно выплачиваем долг», — говорит Хиси.
Советник по имуществу Адам Забранский не разделяет оптимизма Хиси. Он считает заключение договора безответственным со стороны совета директоров TCP.
«Это большая ошибка со стороны TCP. С самого начала у арендатора начались проблемы с долгами. Договор аренды был заключен в то время, когда мы уже прошли первый этап резких ограничений, закрытий и так далее. И тем не менее арендатор пошел навстречу и предложил арендную плату, которая достаточно высока даже по сравнению с другими ресторанами на Староместской площади», — говорит Забранский.
По словам Забранского, компания TCP обещала оформить все документы, чтобы на декабрьском заседании члены совета могли принять решение о дальнейшей судьбе сотрудничества между мэрией и Lorinfaj Promotion. Но Прага оказалась в ловушке нестандартного договора.
«Прага могла бы решить эту проблему, расторгнув договор и подав на компанию в суд. Я еще рассматриваю этот вариант, но есть большой риск, что это приведет к краху всей компании (Lorinfaj Promotion), она станет неплатежеспособной, и Прага никогда не увидит десятки миллионов. В результате обсуждения в комитете по имуществу было выдвинуто требование: если мы соглашаемся на размещение оператора, то мы хотим, чтобы он гарантировал долг недвижимостью, которой он владеет в Праге», — добавил член совета по имуществу.
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