Прага попала в число лучших туристических направлений следующего года. Какое место она заняла?
25 октября 2023
17:30
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Путеводитель Lonely Planet включил Прагу в число лучших туристических направлений 2024 года.
Прага заняла восьмое место в списке десяти городов, на первом месте оказалась столица Кении Найроби. Путеводитель описывает Прагу как «оживленную столицу в готическом обличье», добавляя, что такие ее знаменитые достопримечательности, как Пражский Град и Карлов мост, слишком красивы, чтобы быть настоящими.
По мнению гида, очарование города отчасти подпорчено наплывом туристов, приехавших в последнее десятилетие. Но город обещает уменьшить толпы туристов и поощрять медленный туризм и достопримечательности за пределами центра. Путеводитель рекомендует посетить Наплавку и субботние рынки, зал Сметаны в стиле модерн в Общественном доме и парк Стромовка. Туристам стоит попробовать пиво Pilsner и блюда местной кухни, например гуляш с кнедликами.
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