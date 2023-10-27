Когда семья расширяется, это, как правило, сопровождается большими расходами на проживание. Но в этот момент человек смотрит не только на финансы. Он хочет жить не только там, где может себе это позволить, но и в таком месте, где безопасно и где потомство в будущем сможет самостоятельно и в добром здравии ходить в школу. Крупнейшая страховая компания Лондона Reassured учла все это и составила рейтинг лучших европейских городов для жизни, если у вас есть семья. На втором месте оказалась Прага.





«При нынешних высоких ценах в Великобритании решение о создании семьи принимать не так просто, как раньше. Если вы хотите обеспечить своим детям наилучшее качество жизни, необходимо учитывать множество факторов, начиная от стоимости ухода и заканчивая поиском достаточно большого дома для растущей семьи. Именно поэтому может возникнуть соблазн поискать новый дом за границей, где недвижимость может быть более доступной, а трава — более зеленой», — говорит Reassured о новом рейтинге, который она подготовила.

Результат оказался лестным для жителей Центральной Европы. Первое место в рейтинге заняла Вена, за ней следует Прага. При составлении рейтинга было собрано несколько типов данных о европейских городах: сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры, среднемесячные расходы семьи, уровень преступности, количество парков, загрязнение воздуха и ежемесячные расходы на одного ребенка.

«Если вы ищете район с большим количеством детских развлечений, открытых парков или более низкими ценами на аренду жилья, наш индекс содержит всю необходимую информацию, чтобы решить, в какой город переехать», — говорится в сообщении компании Reassured, которая называет себя крупнейшим в Великобритании брокером по страхованию жизни.

Что же определило первое и второе место? В Вене стоимость аренды трехкомнатной квартиры составляет около 38 500 крон. В Праге этот показатель составляет в среднем 46 700 крон. Однако ежемесячные расходы на семью в Праге ниже — около 76 000 крон, в австрийской столице семья тратит на 3 000 крон больше. Чехия также опережает Австрию по уровню безопасности, здесь больше парков. Причем значительно — 106 против всего 44. А вот по уровню загрязнения воздуха Вена превосходит Прагу в два раза.

А вот что, по-видимому, определило первое место, так это ежемесячные расходы на одного ребенка. Разница между двумя городами просто чудовищна. Если в столице Австрии родители тратят на уход за ребенком 6 500 крон, то в столице Чехии — 22 300, то есть в три с лишним раза больше.

Таким образом, Вена получила 4,58 балла из пяти в общем рейтинге и стала победителем. Однако Прага показала очень хорошие результаты. «В сочетании с несколько более высокими, но все же доступными средними расходами на одного ребенка и 106 местными парками, расположенными по всему городу, у ваших детей будет достаточно пространства для развлечений», — утверждает страховая компания.

Всего Reassured выбрала 20 европейских городов. Рим занимает третье место, за ним следуют Хельсинки и Зальцбург, Нюрнберг находится на шестом месте, а завершают десятку Инсбрук, Берген (Норвегия), Голуэй (Ирландия) и Триест (Италия). В список также вошли Париж, Рейкьявик, Мюнхен, Стокгольм, Гамбург, Осло, Копенгаген, Орхус (Дания), Делфт (Нидерланды) и Ганновер.