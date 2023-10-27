ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ПРАГЕ

Лучший в Европе город для жизни с детьми? Узнайте, на каком месте Прага

Новости 420on
30 октября 2023
13:30
703
Согласно рейтингу, составленному крупной европейской страховой компанией Reassured, Вена, Прага и Рим — лучшие европейские города для проживания молодых семей.
Когда семья расширяется, это, как правило, сопровождается большими расходами на проживание. Но в этот момент человек смотрит не только на финансы. Он хочет жить не только там, где может себе это позволить, но и в таком месте, где безопасно и где потомство в будущем сможет самостоятельно и в добром здравии ходить в школу. Крупнейшая страховая компания Лондона Reassured учла все это и составила рейтинг лучших европейских городов для жизни, если у вас есть семья. На втором месте оказалась Прага.

«При нынешних высоких ценах в Великобритании решение о создании семьи принимать не так просто, как раньше. Если вы хотите обеспечить своим детям наилучшее качество жизни, необходимо учитывать множество факторов, начиная от стоимости ухода и заканчивая поиском достаточно большого дома для растущей семьи. Именно поэтому может возникнуть соблазн поискать новый дом за границей, где недвижимость может быть более доступной, а трава — более зеленой», — говорит Reassured о новом рейтинге, который она подготовила.
 
Результат оказался лестным для жителей Центральной Европы. Первое место в рейтинге заняла Вена, за ней следует Прага. При составлении рейтинга было собрано несколько типов данных о европейских городах: сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры, среднемесячные расходы семьи, уровень преступности, количество парков, загрязнение воздуха и ежемесячные расходы на одного ребенка. 
 
«Если вы ищете район с большим количеством детских развлечений, открытых парков или более низкими ценами на аренду жилья, наш индекс содержит всю необходимую информацию, чтобы решить, в какой город переехать», — говорится в сообщении компании Reassured, которая называет себя крупнейшим в Великобритании брокером по страхованию жизни. 
 
Что же определило первое и второе место? В Вене стоимость аренды трехкомнатной квартиры составляет около 38 500 крон. В Праге этот показатель составляет в среднем 46 700 крон. Однако ежемесячные расходы на семью в Праге ниже — около 76 000 крон, в австрийской столице семья тратит на 3 000 крон больше. Чехия также опережает Австрию по уровню безопасности, здесь больше парков. Причем значительно — 106 против всего 44. А вот по уровню загрязнения воздуха Вена превосходит Прагу в два раза. 
 
А вот что, по-видимому, определило первое место, так это ежемесячные расходы на одного ребенка. Разница между двумя городами просто чудовищна. Если в столице Австрии родители тратят на уход за ребенком 6 500 крон, то в столице Чехии — 22 300, то есть в три с лишним раза больше. 
 
Таким образом, Вена получила 4,58 балла из пяти в общем рейтинге и стала победителем. Однако Прага показала очень хорошие результаты. «В сочетании с несколько более высокими, но все же доступными средними расходами на одного ребенка и 106 местными парками, расположенными по всему городу, у ваших детей будет достаточно пространства для развлечений», — утверждает страховая компания. 
 
Всего Reassured выбрала 20 европейских городов. Рим занимает третье место, за ним следуют Хельсинки и Зальцбург, Нюрнберг находится на шестом месте, а завершают десятку Инсбрук, Берген (Норвегия), Голуэй (Ирландия) и Триест (Италия). В список также вошли Париж, Рейкьявик, Мюнхен, Стокгольм, Гамбург, Осло, Копенгаген, Орхус (Дания), Делфт (Нидерланды) и Ганновер. 
Прага дети Чехия рейтинг Европа страхование зарплата аренда недвижимости парки
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
30 ОКТЯБРЯ 2023
15:00
296
О ЧЕХИИ
ХЕЛЛОУИН «ПО-ЧЕШСКИ» — В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ АМЕРИКАНСКОГО ПРАЗДНИКА
28 ОКТЯБРЯ 2023
12:01
8393
О ЧЕХИИ
ОСЕНЬ В ЧЕХИИ: 5 СЕКРЕТОВ УЮТА ПО-ЧЕШСКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЗА ОКНОМ ХОЛОД
27 ОКТЯБРЯ 2023
22:30
1143
ШОППИНГ
VICTORIA’S SECRET РАСШИРИТ АССОРТИМЕНТ И ВЕРНЕТ ХУДЫХ МОДЕЛЕЙ. В ЧЕХИИ ТАКИХ МАГАЗИНА ВСЕГО ДВА
27 ОКТЯБРЯ 2023
16:00
947
ПУТЕШЕСТВИЯ
SMARTWINGS ОТКРОЕТ РЕГУЛЯРНЫЙ МАРШРУТ ИЗ ПРАГИ В БРИНДИЗИ СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
16:30
Чистая прибыль Česká spořitelna, Moneta Money Bank и UniCredit Bank за три квартала
15:00
Хеллоуин «по-чешски» — в чем отличие от американского праздника
12:00
Фасад новых зданий аэропорта Праги будет выполнен из стекла с изображением пейзажей
10:30
Экспорт алмазов и россияне из чешского списка? Евросоюз готовит очередной пакет антироссийских санкций
09:00
Чешская благотворительная организация объявила сбор средств для помощи мирным жителям сектора Газа
07:00
Полицейские за один день в Праге выписали штрафы на сумму более 100 тысяч крон
18:00
Новая афера в Чехии: фальшивые объявления об аренде квартир
16:30
Сколько жителей Чехии сэкономят на электроэнергии этой зимой
12:30
Насколько понятно чешские учителя объясняют современную историю
10:30
Министр обороны призвала Чехию выйти из ООН