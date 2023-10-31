Решено — на верхний участок Вацлавской площади вернутся трамваи. В каком году их запустят?

Пражская городская транспортная компания недавно объявила победителя открытого тендера на строительство новой трамвайной линии на Вацлавской площади. Победителем тендера стала компания Eurovia CS, которая получила контракт с ценой предложения 1,239 млрд чешских крон и обещанием завершить строительство в течение трех лет. В общей сложности Транспортный концерн выбирал из шести субъектов, включающих 15 компаний из четырех стран. Договор с победителем конкурса заключат в ближайшие дни, а строительство новой трамвайной линии должно начаться весной следующего года. Первоначальная стоимость государственного контракта составляла 1,252 млрд крон, срок выполнения работ — четыре года. Пражская транспортная компания оценивала заявки на основе экономической выгоды, при этом цена предложения имела вес 80%, а срок выполнения работ — 20%. Победителем стала компания с наименьшей ценой предложения и наименьшим сроком выполнения работ. Разница между самым высоким и самым низким предложением составила более 250 млн крон.

Строительство новой линии, проходящей через Вацлавскую площадь, станет одной из следующих крупных инвестиций в пражский транспорт и должно способствовать улучшению транспортной системы города. Строительство линии будет вестись одновременно с общей реконструкцией верхней части площади, и, по данным Института планирования и развития Праги, там появятся совершенно новые покрытия, новые деревья и уменьшится количество заграждений.