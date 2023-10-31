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Решено — на верхний участок Вацлавской площади вернутся трамваи. В каком году их запустят?

Анастасия Князева
6 ноября 2023
19:00
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Транспортная компания представила победителя государственного контракта на строительство новой трамвайной линии в верхней части Вацлавской площади. Подрядчиком выступит компания Eurovia CS, цена предложения победителя составила 1,239 млрд. Новая линия должна быть готова через три года. Всего на тендер претендовали шесть организаций, решающими факторами стали низкая цена предложения и короткие сроки реализации.
Пражская городская транспортная компания недавно объявила победителя открытого тендера на строительство новой трамвайной линии на Вацлавской площади. Победителем тендера стала компания Eurovia CS, которая получила контракт с ценой предложения 1,239 млрд чешских крон и обещанием завершить строительство в течение трех лет. В общей сложности Транспортный концерн выбирал из шести субъектов, включающих 15 компаний из четырех стран. Договор с победителем конкурса заключат в ближайшие дни, а строительство новой трамвайной линии должно начаться весной следующего года. Первоначальная стоимость государственного контракта составляла 1,252 млрд крон, срок выполнения работ — четыре года. Пражская транспортная компания оценивала заявки на основе экономической выгоды, при этом цена предложения имела вес 80%, а срок выполнения работ — 20%. Победителем стала компания с наименьшей ценой предложения и наименьшим сроком выполнения работ. Разница между самым высоким и самым низким предложением составила более 250 млн крон. 
 
Строительство новой линии, проходящей через Вацлавскую площадь, станет одной из следующих крупных инвестиций в пражский транспорт и должно способствовать улучшению транспортной системы города. Строительство линии будет вестись одновременно с общей реконструкцией верхней части площади, и, по данным Института планирования и развития Праги, там появятся совершенно новые покрытия, новые деревья и уменьшится количество заграждений. 
Чехия Прага трамвай
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