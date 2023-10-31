С начала ноября в метро тестируют новые схемы станций — нравится ли вам?

Новый графический дизайн удлиненных горизонтальных схем метро, известных как «таксы», демонстрируется в трех составах каждой линии метрополитена с начала ноября. В рамках тестирования у каждого пассажира есть возможность сравнить новый графический дизайн с оригинальным. Пожалуй, самым ярким элементом новых схем стало изменение цвета фона на темный, который, по мнению транспортного концерна, сильнее бросается в глаза и тем самым привлекает внимание. Среди других нововведений можно отметить, например, размещение Вацлавской площади в центре плана.



Цель — единый стиль

В основе тестируемых «такс» лежит концепция «Читабельная Прага», направленная на унификацию и совершенствование всей информационно-навигационной системы столицы. Новая графика информационных элементов уже некоторое время тестируется на станции метро Palmovka. Среди других мест, где проводится тестирование новой графики, — недавно обновленная станция Jiřího z Poděbrad. «На станции Jiřího z Poděbrad мы проведем опросы пользователей, чтобы определить окончательный вид большинства элементов», — сообщил в пресс-релизе директор ROPID Петр Томчик. Размещенные там информационные панели представляют собой уже измененные черновики первоначальных вариантов графики.



На основе опроса пользователей транспортная компания подготовит окончательный вариант новой графики информационной системы, которая будет распространена по всей Праге. «Мы хотим, чтобы каждый человек ориентировался в Праге и находил нужную дорогу. Поэтому наша цель — объединить все навигационные и информационные элементы в городе в единую таблицу, чтобы движение в нем было предсказуемым и, главное, понятным. Опыт, накопленный в ходе пилотного тестирования, мы будем использовать для создания окончательной формы этой системы», — заявил Зденек Гржиб, заместитель министра транспорта.