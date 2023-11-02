Lonely Planet составила рейтинг городов для посещения в 2024 году. Есть ли там Прага?

Прага попала в список Best In Travel, составленный туристическим гидом Lonely Planet в качестве интересного обзора лучших туристических направлений на ближайший год. Чешская столица заняла восьмое место, а первое место в рейтинге на 2024 год досталось кенийской столице Найроби. Рейтинг также ориентирован на страны и регионы. В этих категориях первое место заняли Монголия и американский штат Монтана.

«Оживленная столица в готическом обличье» — так описывает Прагу путеводитель Lonely Planet. И, что удивительно, потенциальных гостей чешской столицы привлекают не только туристическими объектами, но и фермерским рынком на Наплавке или прогулкой по парку Стромовка. При этом авторы рейтинга не забывают рекомендовать гуляш с кнедликами, хотя Прага сегодня может предложить гораздо более интересные гастрономические впечатления.

Путеводитель Lonely Planet также отмечает, что очарование города может быть испорчено толпами туристов, которые вернулись после пандемии и снятия ограничений. Однако в 2024 году город обещает развивать медленный туризм и интересные места за пределами центра.

В более подробном обзоре Праги путеводитель рекомендует осмотреть кладбище на Вышеграде, библиотеку Страговского монастыря, Национальный памятник на Виткове, Риегровы сады и Летну, а также природный парк Дивока Шарка.

На первое место путеводитель поставил столицу Кении Найроби, которая, по его словам, избавляется от колониализма и принимает свой собственный ритм. Туристам советую ознакомиться не только с кенийской кухней, но и с местным культурным наследием. Любители природы могут отправиться в одноименный национальный парк, расположенный недалеко от центра города.

В следующем году Lonely Planet также выделяет Париж, особенно с учетом проведения там летних Олимпийских и Паралимпийских игр. В списке также есть такие города, как Мостар на юге Боснии и Герцеговины, Измир в Турции и Манаус в Бразилии.

Лучшей страной следующего года Lonely Planet называет Монголию, которая особенно понравится тем, кто ищет бесконечно простирающиеся пейзажи и приключения. В рейтинге отмечается, что, хотя эта страна находится между Россией и Китаем, ее двери открыты, и в рамках туристической кампании здесь были сняты визовые ограничения до 2025 года.

Что касается регионов, то Lonely Planet ставит Монтану на первое место, главным образом потому, что здесь находятся одни из самых величественных пейзажей США, а также потому, что в этом регионе все больше внимания уделяется сохранению природы, культуре и гастрономии. Он также выделяет ирландский Донегал с его монументальными морскими скалами, австралийский остров Кенгуру и Страну Басков.