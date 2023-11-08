Участок пражского метро будет закрыт с 17 до 19 ноября

Пассажирам предложат альтернативный автобусный маршрут XC, который будет курсировать между станциями I. P. Pavlova и Nádraží Holešovice.

В качестве альтернативы трамваю будет работать маршрут № 36 от остановки Zvonařka через I. P. Pavlova, Karlovo и Václavské náměstí до станции метро Vltavská и далее на Špejchar.

В связи с этим маршрут № 23 в направлении Краловки будет перенаправлен с остановки Bruselská do остановки Náměstí Bratří Synků.

В пятницу, 17 ноября, в связи с национальным праздником в центре Праги ожидается большое количество людей, которые выйдут на улицы, чтобы почтить память событий 1939 и 1989 годов. Так, например, традиционный Koncert pro budoucnost пройдет на Вацлавской площади, где днем и вечером будет закрыта станция Muzeum на линии C.

В прошлом году транспортная компания также закрывала метро в центре мегаполиса на 17 ноября.



