Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.
Участок пражского метро будет закрыт с 17 до 19 ноября
15 ноября 2023
07:00
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С пятницы, 17 ноября, по воскресенье, 19 ноября, будет приостановлено движение метрополитена на линии C на участке I. P. Pavlova — Vltavská. Пражская транспортная компания (DPP) использует продленные выходные для ремонта линии.
Пассажирам предложат альтернативный автобусный маршрут XC, который будет курсировать между станциями I. P. Pavlova и Nádraží Holešovice.
В качестве альтернативы трамваю будет работать маршрут № 36 от остановки Zvonařka через I. P. Pavlova, Karlovo и Václavské náměstí до станции метро Vltavská и далее на Špejchar.
В связи с этим маршрут № 23 в направлении Краловки будет перенаправлен с остановки Bruselská do остановки Náměstí Bratří Synků.
В пятницу, 17 ноября, в связи с национальным праздником в центре Праги ожидается большое количество людей, которые выйдут на улицы, чтобы почтить память событий 1939 и 1989 годов. Так, например, традиционный Koncert pro budoucnost пройдет на Вацлавской площади, где днем и вечером будет закрыта станция Muzeum на линии C.
В прошлом году транспортная компания также закрывала метро в центре мегаполиса на 17 ноября.
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Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.