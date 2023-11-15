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С января 2025 года станция метро Pankrác будет закрыта на год, но есть хорошие новости
16 ноября 2023
16:30
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Станция C метро Pankrác будет закрыта на один год с 1 января 2025 года. Причина этого — строительство пересадки на одноименную станцию линии метро D. Одновременно транспортная компания проведет реконструкцию действующей станции, в ходе которой будет модернизировано освещение и построен общественный туалет.
На время закрытия станции поезда будут проходить через нее. Одновременно с ремонтом будет продлена трамвайная ветка от Панкраца до угла улиц Budějovická и Na Strži и построен подземный переход. Это следует из документа, утвержденного пражскими городскими советниками. В прошлом году транспортная компания начала строительство новой линии метро D от Pankrác до Písnice. Первым будет построен участок от Pankrác до Olbrachtova стоимостью 14,5 млрд крон, включающий новую станцию Pankrác с пересадкой на линию C. Работы займут 90 месяцев, то есть около семи с половиной лет. Транспортная компания выбрала подрядчика на второй участок от Olbrachtova до Nové Dvory, но один из участников торгов возразил против выбора.
«Тщательно координируя несколько мероприятий в единый блок, мы сокращаем общее время ограничений и закрытий. Цель — минимизировать воздействие на пассажиров и водителей общественного транспорта», — заявил заместитель мэра Зденек Гржиб.
Согласно документу, основным объектом работ является выведение пересадочного тоннеля между линиями на платформу действующей станции метро C, включая модификацию и замену эскалатора в вестибюль, а также выход в вестибюль перед торговым центром Arkády Pankrác. Одновременно транспортная компания хочет модернизировать освещение, проводку и потолки на действующей станции. Также будет отремонтирован общественный туалет, который уже давно не работает.
Согласно документу, основным объектом работ является выведение пересадочного тоннеля между линиями на платформу действующей станции метро C, включая модификацию и замену эскалатора в вестибюль, а также выход в вестибюль перед торговым центром Arkády Pankrác. Одновременно транспортная компания хочет модернизировать освещение, проводку и потолки на действующей станции. Также будет отремонтирован общественный туалет, который уже давно не работает.
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