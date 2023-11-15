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С января 2025 года станция метро Pankrác будет закрыта на год, но есть хорошие новости

Анастасия Князева
16 ноября 2023
16:30
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Станция C метро Pankrác будет закрыта на один год с 1 января 2025 года. Причина этого — строительство пересадки на одноименную станцию линии метро D. Одновременно транспортная компания проведет реконструкцию действующей станции, в ходе которой будет модернизировано освещение и построен общественный туалет.
На время закрытия станции поезда будут проходить через нее. Одновременно с ремонтом будет продлена трамвайная ветка от Панкраца до угла улиц Budějovická и Na Strži и построен подземный переход. Это следует из документа, утвержденного пражскими городскими советниками. В прошлом году транспортная компания начала строительство новой линии метро D от Pankrác до Písnice. Первым будет построен участок от Pankrác до Olbrachtova стоимостью 14,5 млрд крон, включающий новую станцию Pankrác с пересадкой на линию C. Работы займут 90 месяцев, то есть около семи с половиной лет. Транспортная компания выбрала подрядчика на второй участок от Olbrachtova до Nové Dvory, но один из участников торгов возразил против выбора. 
 
«Тщательно координируя несколько мероприятий в единый блок, мы сокращаем общее время ограничений и закрытий. Цель — минимизировать воздействие на пассажиров и водителей общественного транспорта», — заявил заместитель мэра Зденек Гржиб.
 
Согласно документу, основным объектом работ является выведение пересадочного тоннеля между линиями на платформу действующей станции метро C, включая модификацию и замену эскалатора в вестибюль, а также выход в вестибюль перед торговым центром Arkády Pankrác. Одновременно транспортная компания хочет модернизировать освещение, проводку и потолки на действующей станции. Также будет отремонтирован общественный туалет, который уже давно не работает.
метро Прага

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