С января 2025 года станция метро Pankrác будет закрыта на год, но есть хорошие новости

На время закрытия станции поезда будут проходить через нее. Одновременно с ремонтом будет продлена трамвайная ветка от Панкраца до угла улиц Budějovická и Na Strži и построен подземный переход. Это следует из документа, утвержденного пражскими городскими советниками. В прошлом году транспортная компания начала строительство новой линии метро D от Pankrác до Písnice. Первым будет построен участок от Pankrác до Olbrachtova стоимостью 14,5 млрд крон, включающий новую станцию Pankrác с пересадкой на линию C. Работы займут 90 месяцев, то есть около семи с половиной лет. Транспортная компания выбрала подрядчика на второй участок от Olbrachtova до Nové Dvory, но один из участников торгов возразил против выбора.

«Тщательно координируя несколько мероприятий в единый блок, мы сокращаем общее время ограничений и закрытий. Цель — минимизировать воздействие на пассажиров и водителей общественного транспорта», — заявил заместитель мэра Зденек Гржиб.



Согласно документу, основным объектом работ является выведение пересадочного тоннеля между линиями на платформу действующей станции метро C, включая модификацию и замену эскалатора в вестибюль, а также выход в вестибюль перед торговым центром Arkády Pankrác. Одновременно транспортная компания хочет модернизировать освещение, проводку и потолки на действующей станции. Также будет отремонтирован общественный туалет, который уже давно не работает.