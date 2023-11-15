ВИДЕО: На Главном ж/д вокзале дают бесплатную фильтрованную воду, но без критики не обошлось



В рамках проекта «Железные дороги без пластика» железнодорожная администрация установила первый автомат с фильтрованной водой на Главном вокзале в Праге. Она стремится сократить использование ПЭТ-бутылок в поездах, где их часто раздают бесплатно. Генеральный директор железнодорожной администрации Йиржи Свобода говорит, что это пробный проект, весной будут отслеживать интерес и оценивать показатели. «Дистанционная диагностика работает, так что мы увидим показания», — добавил Свобода.



Подключившись к приложению Lokni, можно бесплатно получить пол-литра негазированной воды, а без него — за 6 крон или 8 крон за литр, но только при оплате картой. Предлагается также газированная вода. Люди загружают приложение на свой мобильный телефон, выбирают тариф Station и сканируют QR-код с телефона. После этого автомат выдает им воду.



«За последние три года Lokni распространился в подавляющем большинстве чешских университетов, где студенты вместо покупки пластиковых бутылок приносят многоразовые и наливают воду в них. Сегодня 75 000 студентов пользуются этой сетью, и от 10 до 20 тысяч из них ежедневно наполняют свои бутылки», — говорит Мартин Вацлавик, основатель компании Lokni.



«Я считаю, что, несмотря на некоторые критические мысли или мнения, наш сервис является реальной альтернативой бутилированной воде», — сказал Вацлавик. Он отвечал прибывшим представителям партии «зеленых», которые заявили, что воду нужно предоставлять без необходимости использования приложения.



Однако, по словам Вацлавика, именно последнее позволяет системе быть устойчивой. «В тот момент, когда есть неограниченные точки потребления и вода там высшего качества, могут быть очереди из людей, которые по дороге на дачу выпивают, может быть, и по пять литров», — пояснил он. Как отметил Свобода, люди, которые не хотят пользоваться приложением или платить за воду, могут набирать ее, например, в туалетах. Они находятся совсем рядом, в коридоре в южной части станции. Питьевая станция подключается к обычному водопроводу, а вода фильтруется в аппарате и проходит через ультрафиолетовую лампу. «Мы удаляем из воды все вкусы, запахи, хлор, остатки лекарств, гормоны», — рассказал Вацлавик. По словам Вацлавика, обычные питьевые фонтанчики не обеспечивают такого качества воды и могут быть использованы не по назначению, например, для личной гигиены. Компания Lokni оплачивает эксплуатацию в рамках концессии, а также занимается размещением рекламы на питьевых фонтанчиках. В ближайшие несколько недель автоматы будут запущены на станциях в Колине, Градце-Кралове, Находе, Дечине, Пльзене, Ческе-Будеевице, Брецлаве и в Праге-Смихове. В Моравии будет реализован второй этап.