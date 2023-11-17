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Парижская улица в Праге вновь вошла в число 20 самых дорогих улиц мира

Анастасия Князева
21 ноября 2023
14:30
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Пражская улица Pařížská вновь вошла в число 20 самых дорогих торговых улиц мира по уровню арендной платы. В Центральной и Восточной Европе она занимает первое место, а во всей Европе — 11-е. Это следует из рейтинга, составленного консалтинговой компанией Cushman & Wakefield. Самой дорогой улицей в мире вновь стала верхняя часть Пятой авеню в Нью-Йорке.
Cushman & Wakefield сравнила 49 стран мира по наибольшей арендной плате, достигнутой на самой дорогой торговой улице. В рейтинг всегда включается по одной самой дорогой улице из каждой страны.
 
Самая высокая годовая арендная плата на Парижской улице составляет 2 700 евро (66 100 чешских крон) за квадратный метр. Парижская остается самой дорогой улицей Чехии уже второй год подряд, опередив в прошлом году улицу На Пржикопе. Однако в целом ее рейтинг ухудшился: в прошлом году она находилась на 17-м месте, что было самым высоким показателем для чешской улицы с 2005 года.
 
Чехия — единственная страна Центральной и Восточной Европы, вошедшая в первую двадцатку рейтинга. Ближайшая— Венгрия — занимает 30-е место. Словакия занимает 42-е место, опережая Сербию, Польшу, Хорватию, Словению, Румынию и Болгарию.
 
В верхней части нью-йоркской Пятой авеню годовая арендная плата составляет 20 384 евро за квадратный метр. Миланская улица Монтенаполеоне и центральная улица Гонконга Цим Ша Цуй заняли соответственно второе и третье места в мировом рейтинге. В первую пятерку также вошли лондонская улица Нью-Бонд-стрит и парижская Avenue des Champs-Élysées.
 
«Парижская улица в Праге уже давно стала основным местом расположения люксовых брендов, работающих в регионе Центральной и Восточной Европы, — отметил Ян Котрбачек, партнер и руководитель отдела аренды торговых площадей в Центральной и Восточной Европе компании Cushman & Wakefield. — Прага, несомненно, очень привлекательное место для люксовых брендов в Европе, а Парижская улица создает совершенно уникальное место для презентации предметов роскоши. Эта улица и ее окрестности, безусловно, являются самым красивым и компактным местом для продажи предметов роскоши в Центральной Европе и предлагают самый широкий спектр представленных брендов».
Чехия Европа Прага

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