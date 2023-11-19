Пражские рынки включены в топ-20 самых красивых рождественских рынков мира

По прогнозам государственного агентства CzechTourism, в период с кануна Рождества до первого дня 2024 года гостиницы и апартаменты будут заполнены на 100%.

Пандемия коронавируса и неопределенность, связанная с войной в Украине, кажется, уже забыты. Рождество в Праге в этом году будет напоминать о рекордном 2019 годе, когда за весь год мегаполис посетило чуть более 8 млн человек. Рождество и Новый год — традиционные главные события года, когда гостиницы и рестораны заполняются до отказа, а вместе с ними и туристические достопримечательности.

Рождественская слава Праги огромна. Американская версия журнала Forbes также назвала Чехию страной, которую стоит посетить в декабре. Чехия стала единственной европейской страной, попавшей в рейтинг.

«Если вы хотите посетить место, похожее на сказку, не боитесь холода и хотите увидеть рождественские украшения, то Прага — это то, что вам нужно. Город идеально подходит для пеших прогулок, дешевле по сравнению с другими частями Европы и безопасен», — завлекает потенциальных туристов американский Forbes.

В 2019 году только в декабре Прагу посетили 700 000 человек. Между тем промежуточные данные за этот год позволяют говорить, что Прага вернулась к тому уровню, на котором она была четыре года назад, с точки зрения туристического интереса.

По словам главы CzechTourism Франтишека Рейсмюллера, за первые три квартала Прагу посетили 5,5 млн человек, что на 9% меньше, чем до пандемии. Декабрь станет решающим для окончательных цифр. Оптимизм оправдан.

«По нашим прогнозам, заполняемость гостиниц, пансионов и апартаментов в Праге в период с 4 декабря по 1 января составит от 85 до 100%», — прогнозирует Райсмюллер, добавляя, что на период с Рождества до первого дня 2024 года в столице прогнозируется 100-процентное бронирование номеров.

В среднем гости будут платить от 3 300 до 4 800 крон за ночь. Самые высокие цены приходятся на 25 декабря, когда средняя стоимость номера приближается к 8 000 крон.

Разумеется, это средний показатель по разным типам и категориям размещения, поскольку, например, в самых роскошных пятизвездочных отелях в некоторых случаях превышают 20 000 крон за ночь.

Именно тех туристов, которые тратили в Праге больше всего, труднее всего вернуть. Конечно, полностью исчезла многочисленная клиентура из России, не хватает туристов из Китая, хотя Дуарте Коррейя, директор пражской сети отелей Mandarin Oriental, делает ставку на их скорое возвращение. В то же время гости из США постепенно возвращаются, но это осложняется отсутствием прямого сообщения между Чехией и США.

«До пандемии у нас было больше американских гостей, потому что между Прагой и аэропортами США было три прямых рейса. В этом году — только один и только с мая по октябрь. Так что мы еще не достигли показателей 2019 года», — признает Коррейя, который ожидает полного возвращения к показателям до пандемии в следующем году.

Агентство CzechTourism совместно с пражским аэропортом работает над восстановлением рейсов в Нью-Йорк, которые регулярно раскупались в летний сезон, и над добавлением новых рейсов в Северную Америку. Однако о конкретных результатах пока не сообщается.

О том, насколько чувствительным может быть гостиничный бизнес, свидетельствует ситуация, сложившаяся после недавнего обострения конфликта в Израиле.

«С 7 октября, в течение примерно двух недель, мы наблюдали увеличение числа отмен и замедление спроса. Сейчас динамика бронирования выровнялась», — говорит Мартин Делл, директор отеля Four Seasons. Тем не менее американский рынок одного из самых роскошных пражских отелей на 30% ниже предпраздничных показателей.

Пока что Прага выигрывает от возобновления дальнемагистральных рейсов в Южную Корею и Тайвань, что Дуарте Коррейя из Mandarin Oriental отмечает по составу гостей. В Four Seasons, где исторически преобладали гости из США, наблюдается рост спроса со стороны Латинской Америки, особенно Мексики и Бразилии. Число туристов из Австралии также растет с прошлого сезона.

По сравнению с прошлым туристы тратят больше. По последним данным Visa, расходы иностранных гостей за первые девять месяцев этого года выросли на 29% в чешских ресторанах, на 20% в гостиницах и на 28% в розничной торговле.

«Ожидается, что только в декабре туристы потратят в Праге почти на 300 млн крон больше, чем в прошлом году», — поясняет Франтишек Рейсмюллер из CzechTourism.