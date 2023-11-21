На Главном вокзале Праги будет установлена деревянная конструкция в стиле огромной веранды

Победивший проект был представлен членами городского совета Праги и железнодорожной администрации (SŽ) в Пражском центре архитектуры и градостроительства. Преобразование вокзала и прилегающего парка должно начаться в 2028 году и обойдется примерно в 2 млрд крон.

Предметом конкурса, который начался в мае прошлого года, было комплексное проектирование вокзала и его окрестностей. Перед участниками конкурса была поставлена задача разработать новый облик вестибюля, реконструкцию которого планирует железнодорожная администрация. Для муниципалитета разрабатывали ландшафтный дизайн садов Врхлицкого, а для DPP — трамвайную линию, которая пройдет от Национального музея до центрального зала продажи билетов, а затем по улице Оплеталова до улицы Болзанова.

Из трех финалистов оценочная комиссия выбрала проект датской студии, в котором, по мнению ее членов, гармонично сочетаются архитектура, градостроительство, ландшафтный дизайн и транспортная функция. «Несмотря на то, что предложение кажется довольно радикальным, оно хорошо справилось с пространством, расположенным в охраняемой зоне Праги. Оно сохраняет исторические архитектурные элементы, которые в дальнейшем развивает, и в то же время предусматривает восстановление и оживление территории перед зданием», — заявил председатель комиссии, архитектор Ярослав Вертиг.

Доминирующим элементом проекта является большая деревянная конструкция, которая будет дугой уходить от нового перрона в сторону Врхлицкого сада. Под ней широкая лестница соединит площадь перед станцией с уровнем главной дороги, которая будет соединена новым переходом через оживленную трассу с историческим зданием вокзала. Также будет изменена территория перед вокзалом, где будет построена новая трамвайная остановка.

«Мы стремимся к тому, чтобы новая станция была не только устойчивым и функциональным центром мобильности, но и стала частью повседневной жизни людей, местом, где они встречаются и проводят время», — сказал Якоб Курек, директор по глобальному рынку студии-победителя. По его словам, цель команды заключалась в том, чтобы наилучшим образом интегрировать зал, здание вокзала и парк в единое целое.

По мнению Петра Главачека (STAN), заместителя мэра Праги по территориальному развитию, это предложение позволит превратить непопулярный ныне парк в гораздо более гостеприимное место. «Кроме того, предложение добавит ряд новых и привлекательных для посетителей элементов, таких как водные объекты или кафе на открытом воздухе», — сказал он.

Второе место в конкурсе заняла команда барселонских студий Miralles Tagliabue EMBT и OCA architects, а третье — консорциум в составе чешской студии re:architekti, итальянской студии baukuh studio associato и итальянской студии Yellow Office. Теперь победившая студия заключит контракты со всеми тремя заказчиками: пражской мэрией, SŽ и транспортной компанией столицы. Затем архитекторы доработают свое предложение и подготовят архитектурное исследование, которое будет открыто для публичных комментариев в конце этого — начале следующего года. После этого студия подготовит проектную документацию для получения разрешений.