На Староместской площади в Праге установили рождественскую елку

Об этом сообщила ČTK пресс-секретарь THMP Симона Копова. В субботу на елке уже будут светиться гирлянды, а на площади начнет работать рождественский рынок.

Высота елки составляет 22 метра, вес — 4,7 тонны, возраст — 50 лет. Она выросла в частном саду в Пертольтице под Ральскемом.

Елка будет украшена более чем 8 километрами световых гирлянд, 50 звездами и 342 шарами. Обычно украшение занимает несколько дней. Огни на елке будут гореть ежедневно с начала Адвента до Дня трех королей, всегда с 16 часов до полуночи.

Ель была предложена мэрии Праги Радеком Лупомецким, владельцем участка в Пертольтице.

«Мне было жалко ее рубить и сжигать в котле, я думал, что она красивая и что она может порадовать людей в Праге или где-то еще. Один раз ветер был такой сильный, что мы думали, что поедем ночевать к родителям, боялись, что дерево упадет», — рассказывал он ранее журналистам. За дерево он получил вознаграждение в размере 10 000 крон, которые он передал директору дома престарелых в соседнем городе Мимон.

Судьба елки не закончится рождественскими праздниками. Как обычно, ветки отправятся в Пражский зоопарк. Из ствола работники THMP вырежут доски, которые затем будут переданы подмастерьям для изготовления мебели или мелких изделий из дерева.