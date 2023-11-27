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На Староместской площади в Праге установили рождественскую елку
28 ноября 2023
12:00
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Рождественская ель появилась на Староместской площади Праги. Работники городской компании «Технология пражской столицы» (THMP) привезли ее на традиционное место из промышленной зоны Кбелы, где она хранилась с субботы. Установка заняла несколько часов, а украшать елку начнут сегодня утром.
Об этом сообщила ČTK пресс-секретарь THMP Симона Копова. В субботу на елке уже будут светиться гирлянды, а на площади начнет работать рождественский рынок.
Высота елки составляет 22 метра, вес — 4,7 тонны, возраст — 50 лет. Она выросла в частном саду в Пертольтице под Ральскемом.
Елка будет украшена более чем 8 километрами световых гирлянд, 50 звездами и 342 шарами. Обычно украшение занимает несколько дней. Огни на елке будут гореть ежедневно с начала Адвента до Дня трех королей, всегда с 16 часов до полуночи.
Ель была предложена мэрии Праги Радеком Лупомецким, владельцем участка в Пертольтице.
«Мне было жалко ее рубить и сжигать в котле, я думал, что она красивая и что она может порадовать людей в Праге или где-то еще. Один раз ветер был такой сильный, что мы думали, что поедем ночевать к родителям, боялись, что дерево упадет», — рассказывал он ранее журналистам. За дерево он получил вознаграждение в размере 10 000 крон, которые он передал директору дома престарелых в соседнем городе Мимон.
Судьба елки не закончится рождественскими праздниками. Как обычно, ветки отправятся в Пражский зоопарк. Из ствола работники THMP вырежут доски, которые затем будут переданы подмастерьям для изготовления мебели или мелких изделий из дерева.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM