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Датский уют в Праге. Главный вокзал будет радикально преобразован
3 декабря 2023
16:00
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Датская студия Henning Larsen Architects, одно из лучших архитектурных бюро мира, выиграла конкурс на проект Главного вокзала Праги.
Центральный вокзал Праги очень загружен. Но приносит ли он счастье? Возможно, пассажиры на нем не слишком радуются жизни. И именно это должно измениться в ближайшие несколько лет. В архитектурном конкурсе, касающемся не только нового вестибюля, но и прилегающего парка, победил проект под названием Št’astný Hlavák. Его авторы — датчане. Пражане могут рассчитывать, что архитекторы вдохнут в это место, которое в наши дни выглядит довольно мрачным, немного датской атмосферы hygge, которая отражает ощущение счастья.
Прежде всего студия-победитель Henning Larsen Architects предложила концепцию, которая объединяет. Она соединит множество различных мест, которые образуют единое целое. Это и сады Врхлицкого, и перрон, и новая трамвайная остановка, и историческое строение. Самым заметным элементом этих изменений станет деревянная конструкция крыши. Она также является элементом объединения.
И не только потому, что она образует навес в сторону парка над трамвайной остановкой, которая должна быть построена прямо перед залом. Архитекторы также использовали различные художественные элементы, чтобы еще больше усилить связь. Так, мощение изнутри здания появится и перед ним, где будет создана своеобразная площадь. Студия сохранила знаковые элементы зала ожидания 1970-х годов, но привнесла в них современные нотки.
Henning Larsen Architects предлагает разделить сад Врхлицкого на три зоны. Первая — это вышеупомянутая площадь, вторая — культурная зона, а третья — пространство для дополнительных мероприятий, например рынков.
Прежде всего студия-победитель Henning Larsen Architects предложила концепцию, которая объединяет. Она соединит множество различных мест, которые образуют единое целое. Это и сады Врхлицкого, и перрон, и новая трамвайная остановка, и историческое строение. Самым заметным элементом этих изменений станет деревянная конструкция крыши. Она также является элементом объединения.
И не только потому, что она образует навес в сторону парка над трамвайной остановкой, которая должна быть построена прямо перед залом. Архитекторы также использовали различные художественные элементы, чтобы еще больше усилить связь. Так, мощение изнутри здания появится и перед ним, где будет создана своеобразная площадь. Студия сохранила знаковые элементы зала ожидания 1970-х годов, но привнесла в них современные нотки.
Henning Larsen Architects предлагает разделить сад Врхлицкого на три зоны. Первая — это вышеупомянутая площадь, вторая — культурная зона, а третья — пространство для дополнительных мероприятий, например рынков.
«Мы постарались наилучшим образом связать городское пространство и создать единое и функциональное место. Руководствуясь этим видением, мы создали дизайн, который чтит ценности Фантова сооружения, перрона и соединяет его с парком. Мы хотим, чтобы станция не только была устойчивым и функциональным центром мобильности, но и стала частью повседневной жизни людей, местом, где они встречаются и проводят время», — говорит Якоб Курек, директор студии по глобальным рынкам.
Прежде всего Праге нужно было подготовить вестибюль к наплыву пассажиров, который, как ожидается, будет постоянно расти. Закрытие вестибюля с помощью деревянной конструкции должно решить эту задачу, а также сделать пространство более светлым. Но архитекторы поработали и с внешним пространством: планировка наружных площадей помогает пассажирам добираться до других частей города по интуитивно понятным маршрутам.
«В проекте не боятся признать, что парк будет использоваться гораздо активнее из-за увеличения количества пассажиров. Он добавляет ряд новых привлекательных элементов, таких как водные объекты или кафе на открытом воздухе», — говорит Петр Главачек, заместитель по городскому развитию Праги.
Предусмотрено место и для велосипедистов. Студия также обратилась к экологичности через механизм сбора дождевой воды. Планируется также высадить новые зеленые насаждения, которые будут более устойчивы к изменению климата. Преобразование станции и прилегающего парка должно начаться в 2028 году и обойдется примерно в 2 млрд крон.
«Комиссия заинтригована гармонией между архитектурой, урбанистикой, ландшафтным дизайном и транспортом, которая способна создать гораздо более прозрачное и комфортное пространство для пассажиров и жителей Праги. Несмотря на то, что дизайн кажется довольно радикальным, он хорошо справился с пространством, расположенным в пражской культурно значимой зоне. Он сохраняет исторические архитектурные элементы, которые в дальнейшем развивает, и в то же время предусматривает восстановление и оживление территории перед Фантовым зданием», — комментирует Ярослав Вертиг, председатель комиссии.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
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