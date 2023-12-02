Датский уют в Праге. Главный вокзал будет радикально преобразован

Центральный вокзал Праги очень загружен. Но приносит ли он счастье? Возможно, пассажиры на нем не слишком радуются жизни. И именно это должно измениться в ближайшие несколько лет. В архитектурном конкурсе, касающемся не только нового вестибюля, но и прилегающего парка, победил проект под названием Št’astný Hlavák. Его авторы — датчане. Пражане могут рассчитывать, что архитекторы вдохнут в это место, которое в наши дни выглядит довольно мрачным, немного датской атмосферы hygge, которая отражает ощущение счастья.



Прежде всего студия-победитель Henning Larsen Architects предложила концепцию, которая объединяет. Она соединит множество различных мест, которые образуют единое целое. Это и сады Врхлицкого, и перрон, и новая трамвайная остановка, и историческое строение. Самым заметным элементом этих изменений станет деревянная конструкция крыши. Она также является элементом объединения.



И не только потому, что она образует навес в сторону парка над трамвайной остановкой, которая должна быть построена прямо перед залом. Архитекторы также использовали различные художественные элементы, чтобы еще больше усилить связь. Так, мощение изнутри здания появится и перед ним, где будет создана своеобразная площадь. Студия сохранила знаковые элементы зала ожидания 1970-х годов, но привнесла в них современные нотки.



Henning Larsen Architects предлагает разделить сад Врхлицкого на три зоны. Первая — это вышеупомянутая площадь, вторая — культурная зона, а третья — пространство для дополнительных мероприятий, например рынков.



«Мы постарались наилучшим образом связать городское пространство и создать единое и функциональное место. Руководствуясь этим видением, мы создали дизайн, который чтит ценности Фантова сооружения, перрона и соединяет его с парком. Мы хотим, чтобы станция не только была устойчивым и функциональным центром мобильности, но и стала частью повседневной жизни людей, местом, где они встречаются и проводят время», — говорит Якоб Курек, директор студии по глобальным рынкам.



Прежде всего Праге нужно было подготовить вестибюль к наплыву пассажиров, который, как ожидается, будет постоянно расти. Закрытие вестибюля с помощью деревянной конструкции должно решить эту задачу, а также сделать пространство более светлым. Но архитекторы поработали и с внешним пространством: планировка наружных площадей помогает пассажирам добираться до других частей города по интуитивно понятным маршрутам.



«В проекте не боятся признать, что парк будет использоваться гораздо активнее из-за увеличения количества пассажиров. Он добавляет ряд новых привлекательных элементов, таких как водные объекты или кафе на открытом воздухе», — говорит Петр Главачек, заместитель по городскому развитию Праги.



Предусмотрено место и для велосипедистов. Студия также обратилась к экологичности через механизм сбора дождевой воды. Планируется также высадить новые зеленые насаждения, которые будут более устойчивы к изменению климата. Преобразование станции и прилегающего парка должно начаться в 2028 году и обойдется примерно в 2 млрд крон.



«Комиссия заинтригована гармонией между архитектурой, урбанистикой, ландшафтным дизайном и транспортом, которая способна создать гораздо более прозрачное и комфортное пространство для пассажиров и жителей Праги. Несмотря на то, что дизайн кажется довольно радикальным, он хорошо справился с пространством, расположенным в пражской культурно значимой зоне. Он сохраняет исторические архитектурные элементы, которые в дальнейшем развивает, и в то же время предусматривает восстановление и оживление территории перед Фантовым зданием», — комментирует Ярослав Вертиг, председатель комиссии.