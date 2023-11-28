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Прага — второй самый культурный мегаполис в мире

Новости 420on
29 ноября 2023
07:11
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Международный журнал Time Out на основе опроса 21 000 жителей мегаполисов мира выбрал самые культурные города этого года, и Прага заняла в рейтинге второе место.
В рейтинге, который опубликовало издание Daily Mail, учитывались не только культурные возможности того или иного города, но и его доступность. Этот фактор вытеснил Лондон, Париж и Нью-Йорк с первого места.
 
Первое место, что, возможно, несколько неожиданно, занял Мехико. Журнал описывает этот город как космополитичный и харизматичный, а его культурная сцена отличается высоким качеством, разнообразием и доступностью.
 
«Хотя архитектура, театры и уличные парады, такие как День мертвых, заслужили одобрительные отзывы респондентов, наибольшее число откликов вызвала впечатляющая музейная сцена. В музеях Мехико представлено все: от артефактов ацтеков до народного творчества и сюрреалистических картин. Многие из них расположены в великолепных зданиях», — говорит Time Out о своем выборе победителя.
 
Среди них были названы Дворец искусств и Музей Сумайя, которые либо имеют бесплатный вход, либо открыты бесплатно для жителей города по воскресеньям.
 
Прага в этом смысле оказалась совсем недорогой: респонденты чаще всего называли прогулки по историческому центру в качестве любимого культурного развлечения, которое ничего не стоит. Прага входит в число лучших туристических направлений по версии Lonely Planet. В том числе благодаря пиву.
 
Панорама пражских башен, арочных мостов через Влтаву и дворцов превращает Прагу в «настоящий музей под открытым небом». Но многовековой город не только хорошо выглядит, он также предлагает множество возможностей для артистов. В этом контексте Национальный театр упоминается как идеальное место для проведения концертов классической музыки и оперы.
 
По словам писательницы Ярены Фадилоглулари, в Праге всегда что-то происходит, независимо от времени года. В начале года — это Пражская весна, летом — фестивали «Летняя Летна» и «Метроном», а также балет, опера и современное искусство на MeetFactory, как утверждается, всегда в подходящее время.
 
Третье место в рейтинге занял Кейптаун, который характеризуется как чрезвычайно многонациональный город. Местные жители оценили свой мегаполис как город с очень высоким уровнем культуры и в то же время очень разнообразный.
 
Среди специфических художественных развлечений — ежегодный парад Kaaps Klopse, кабаре и комедия. Kaapse Klopse регулярно проводится в городе 2 января и часто называется вторым Новым годом. Тысячи певцов и музыкантов, одетых в яркие цвета, выходят на улицы в ревю, представляющем один из самых известных художественных подвигов во всей Африке.
 
Буэнос-Айрес (Аргентина) занял четвертое место, в основном благодаря своему танго и книжной культуре. На пятом месте оказались Афины (Греция), которые являются культурной столицей «с незапамятных времен».
Чехия театр Прага рейтинг культура

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