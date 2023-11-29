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ФОТО: Вокруг деревянной крыши Главного вокзала в Праге развернулась бурная дискуссия
30 ноября 2023
13:00
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Появилась петиция против проекта перестройки Главного вокзала в Праге. Согласно проекту, над зданием планируется построить огромную деревянную крышу в стиле веранды. Есть даже заявления о «разрушении архитектурных ценностей». Что же предложили два других финалиста?
Проект с фотографиями недавно представила датская студия Henning Larsen Architects, после чего в социальных сетях и СМИ развернулась острая дискуссия.
По мнению жюри, состоящего из архитекторов, градостроителей и представителей столицы, датчане лучше всех выполнили поставленную задачу — функционально связать здание нового зала ожидания с прилегающим парком и запланированной трамвайной остановкой.
«Комиссия особенно высоко оценивает комплексность подхода и согласованность решения всего района. Это касается различных тем, решения которых переплетаются и поддерживают друг друга и создают гармоничное впечатление», — говорится в оценке победившего дизайна.
Однако почти сразу же раздались критические голоса. А также насмешки, говорящие о «пальмовой мегаверанде» или «Абу-Праге».
Появилась даже петиция против этого предложения, призывающая, в частности, сохранить оригинальный дизайн 70-х годов.
«С возможным сносом здания вокзала Прага потеряет еще один пример уникальной архитектуры 1970-х и 1980-х годов, которая имеет статус памятника культуры. Его можно сохранить и дополнить, включая ценный фасад из нержавеющей стали. Деревянная конструкция в проекте могла бы вырасти в любой другой точке мира, она не подчеркивает оригинальность этого места», — заявили авторы петиции, под которой на данный момент подписалось более 900 человек.
Окончательный вариант проекта еще будет обсуждаться.
Два других финалиста
В финале датское предложение обошло два чуть более консервативных проекта. Один из них представили барселонские студии Miralles Tagliabue EMBT и OCA architects.
Авторы сделали ставку на стеклянную конструкцию, чтобы сделать здание вокзала и прилегающий парк более органично связанными — жюри назвало ее «парковой оранжереей» в своей оценке.
«Пристройка над существующим вестибюлем вписывается как в язык модерна исторического здания, так и в стиль существующих вестибюлей станции над платформами», — отметили судьи деликатный подход к историческому наследию станции.
Последним финалистом стал проект консорциума в составе re:architekti (Чехия), baukuh studio associato и Yellow Office (оба — Италия).
«Мы понимали, что в брифе речь идет о реконструкции существующего перрона, его расширении и адаптации парка садов Врхлицкого, чтобы трамвай хорошо в них вписался», — рассказывает архитектор Ондржей Синек из re:architekti.
Проект предусматривал две пристройки к нынешнему комплексу, которые позволили бы входить в здание сбоку. «Приоритетной задачей было деликатно развить первоначальную концепцию, потому что в нынешней ситуации здание скрыто в парке за ландшафтной насыпью, его трудно увидеть, и это создает пространство для накопления негативных явлений», — говорит Синек.
Проект также предполагает демонтаж автостоянки, которая в настоящее время расположена на крыше существующего здания, и ее замена открытым общественным пространством. «Площадь парковки примерно равна площади Староместской площади, поэтому нам кажется, что такому открытому, плоскому пространству в центре Праги найдется применение», — говорит Синек, приводя в пример ледовый каток и место для рынков.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM