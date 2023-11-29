ФОТО: Вокруг деревянной крыши Главного вокзала в Праге развернулась бурная дискуссия

Проект с фотографиями недавно представила датская студия Henning Larsen Architects, после чего в социальных сетях и СМИ развернулась острая дискуссия.







По мнению жюри, состоящего из архитекторов, градостроителей и представителей столицы, датчане лучше всех выполнили поставленную задачу — функционально связать здание нового зала ожидания с прилегающим парком и запланированной трамвайной остановкой.





«Комиссия особенно высоко оценивает комплексность подхода и согласованность решения всего района. Это касается различных тем, решения которых переплетаются и поддерживают друг друга и создают гармоничное впечатление», — говорится в оценке победившего дизайна.





Однако почти сразу же раздались критические голоса. А также насмешки, говорящие о «пальмовой мегаверанде» или «Абу-Праге».





Появилась даже петиция против этого предложения, призывающая, в частности, сохранить оригинальный дизайн 70-х годов.





«С возможным сносом здания вокзала Прага потеряет еще один пример уникальной архитектуры 1970-х и 1980-х годов, которая имеет статус памятника культуры. Его можно сохранить и дополнить, включая ценный фасад из нержавеющей стали. Деревянная конструкция в проекте могла бы вырасти в любой другой точке мира, она не подчеркивает оригинальность этого места», — заявили авторы петиции, под которой на данный момент подписалось более 900 человек.





Окончательный вариант проекта еще будет обсуждаться.







Два других финалиста





В финале датское предложение обошло два чуть более консервативных проекта. Один из них представили барселонские студии Miralles Tagliabue EMBT и OCA architects.







Авторы сделали ставку на стеклянную конструкцию, чтобы сделать здание вокзала и прилегающий парк более органично связанными — жюри назвало ее «парковой оранжереей» в своей оценке.





«Пристройка над существующим вестибюлем вписывается как в язык модерна исторического здания, так и в стиль существующих вестибюлей станции над платформами», — отметили судьи деликатный подход к историческому наследию станции.







Последним финалистом стал проект консорциума в составе re:architekti (Чехия), baukuh studio associato и Yellow Office (оба — Италия).





«Мы понимали, что в брифе речь идет о реконструкции существующего перрона, его расширении и адаптации парка садов Врхлицкого, чтобы трамвай хорошо в них вписался», — рассказывает архитектор Ондржей Синек из re:architekti.







Проект предусматривал две пристройки к нынешнему комплексу, которые позволили бы входить в здание сбоку. «Приоритетной задачей было деликатно развить первоначальную концепцию, потому что в нынешней ситуации здание скрыто в парке за ландшафтной насыпью, его трудно увидеть, и это создает пространство для накопления негативных явлений», — говорит Синек.





Проект также предполагает демонтаж автостоянки, которая в настоящее время расположена на крыше существующего здания, и ее замена открытым общественным пространством. «Площадь парковки примерно равна площади Староместской площади, поэтому нам кажется, что такому открытому, плоскому пространству в центре Праги найдется применение», — говорит Синек, приводя в пример ледовый каток и место для рынков.