ФОТО: В Праге зажгли огни на главной елке на Староместской площади

Движущаяся анимация происходит на украшенной золотом и красным елке каждые полчаса после наступления темноты: первый раз — в 16:30, последний — в 21:30.







Анимация проходит под музыку Карела Свободы из фильма «Три орешка для Золушки». Фильм, главную роль в котором 50 лет назад испонила ныне покойная Либуше Шафранкова, был выбран в качестве классической чешской рождественской сказки. В субботу принц из фильма, актер Павел Травничек, также приветствовал зрителей со сцены.





Пражская технологическая фирма повесила на елку около 60 рождественских звезд размером до одного метра, напечатанных из переработанного пластика. Их сопровождают светодиодные лампочки и пластиковые шары весом около килограмма.









По словам руководителя технологического отдела Томаша Йилека, некоторые украшения пришлось привязать к стволу из-за опасений, что ветви елки не выдержат нагрузки.





Для украшения елки было использовано более восьми километров светящихся гирлянд, 342 шара и 50 звезд.









На площади полно киосков, торгующих в основном горячими закусками. Цены не самые приятные для местных жителей: горячие прохладительные напитки стоят 70 крон, глинтвейн — 90 крон, а 0,4 литра пива Pilsner — 75 крон.



В субботу также открылся традиционный рынок на Староместской площади, который является самым большим адвентным рынком в столице.На площади полно киосков, торгующих в основном горячими закусками. Цены не самые приятные для местных жителей: горячие прохладительные напитки стоят 70 крон, глинтвейн — 90 крон, а 0,4 литра пива Pilsner — 75 крон.





На площади построен смотровой мост с пятиметровыми свечами. Здесь также есть деревянная сцена Рождества Христова и сцена, предназначенная в основном для музыкальных выступлений. В этом году ее программа очень насыщена.