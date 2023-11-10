Лучшие катки в Праге: с прокатом катков, глинтвейном и неповторимой атмосферой зимы

Анастасия Князева 10 декабря 2023 12:00 968

Катание на коньках — отличное зимнее развлечение, позволяющее насладиться холодной порой в городе. В этом обзоре мы расскажем о лучших открытых ледовых площадках в Праге, где можно заняться этим увлекательным видом спорта.