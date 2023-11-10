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Лучшие катки в Праге: с прокатом катков, глинтвейном и неповторимой атмосферой зимы

Анастасия Князева
10 декабря 2023
12:00
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Катание на коньках — отличное зимнее развлечение, позволяющее насладиться холодной порой в городе. В этом обзоре мы расскажем о лучших открытых ледовых площадках в Праге, где можно заняться этим увлекательным видом спорта.
1. Alchymist Grand Hotel and Spa

Даты работы: 20.11.2023-29.02.2024
Адрес: Tržiště 19, Praha 1, 118 00
Сайт: Alchymist Hotel
Время работы: ср.-пт. 12:00-20:30 (каток), 13:00-20:00 (бар), сб.-вс. 10:00-18:30, 11:00-18:00 (бар)
Цены: 0-2 лет 50 крон, 12-99 лет 100 крон, прокат коньков 100 крон / 45 мин.

Внутренний двор отеля Alchymist Grand Hotel and Spa превращается в уютный каток, где каждый день можно наслаждаться катанием под открытым небом. Бар предлагает отличные закуски и напитки, включая глинтвейн и горячий шоколад с зефиром.

2. Каток у Жижковской башни

Дата: 01.12.2023-29.02.2024
Адрес: Mahlerovy sady, 130 00 Praha 3
Сайт: Tower Park
Время работы: пн.-вс. 9:00-20:00

Каток у входа в Жижковскую башню предлагает качественное ледовое покрытие и уникальную атмосферу. Здесь можно не только насладиться катанием, но и попробовать отличный глинтвейн, итальянский бомбардино и блюда на гриле.

3. Каток в центре Černý most

Дата: 10.11.2023-31.1.2024
Адрес: Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9
Сайт: Centrum Černý most или Ice Tec
Время работы: пн.-чт. 9:00-20:00, пт.-вс. 9:00-21:00
Вход: 120 крон, дети до 5 лет бесплатно, семейный вход 360 крон

Каток перед западным входом в центр Černý most размером 30 x 20 метров предлагает разнообразные мероприятия и рождественское ледовое шоу.

4. Каток на Летне — Letenská pláň

Дата: 01.12.2023-18.02.2024
Адрес: Letenská pláň, 170 00 Praha 7 — Letná
Сайт: PrahaSportovni.cz
Время работы: ежедневно 9:00-21:00, 24.12.2023: 9:00-14:00, 31.12.2023: 9:00-16:00
Вход: бесплатно

На Летенской равнине есть два больших катка и детский каток, а также отапливаемый шатер, где можно отдохнуть и насладиться прохладительными напитками.

5. Vypich - каток перед заповедником «Гвезда»

Дата: 24.11.2023 - 28.2.2024
Адрес: Vypich, obory Hvězda
Сайт: Vypich
Время работы: пн.-пт. 12:00-21:00, сб.-вс. 9:00-21:00
Вход: бесплатный

На транспортной площадке перед заповедником «Гвезда» можно бесплатно кататься на коньках и воспользоваться прокатом и заточкой коньков.

6. Каток в Гребовке в Гавличковых садах

Дата: 01.12.2023-28.02.2024
Адрес: за павильоном в Розовом саду, Гавличковы сады
Сайт: Městská část Praha 2
Вход: 80 крон/взрослые, дети 0-6 лет бесплатно, прокат коньков 80 крон

Муниципальный округ Прага 2 приглашает на новый каток в Гребовке с прокатом коньков и прохладительными напитками.

7. Čapadlo — каток на пражской набережной

Дата: 15.11.2023-25.02.2024
Адрес: Čapadlo, Náplavka na Hollaru, Praha 1
Сайт: Facebook — Čapadlo
Время работы: пн.- пт. 13:00-21:00, сб.-вс. 10:00-21:00
Вход: 120 крон, дети до 6 лет бесплатно
Прокат: коньки 100 крон, шлем 50 крон, ходунки 50 крон, залог за коньки 500 крон

Каток Čapadlo на набережной Сметаны предлагает красивый вид на реку Влтаву и Пражский Град, а также живую музыку и вкусные угощения.

8. Jammertal — каток в парке Фолиманка

Дата: 01.12.2023-29.02.2024
Сайт: Městská část Praha 2
Вход: 50 крон / взрослый, дети 0-6 лет бесплатно, прокат коньков 100 крон

Муниципалитет Праги 2 приглашает на новый каток в парке Фолиманка с ежедневным режимом работы.

9. Каток «Винорады» в садах Святоплука Чеха

Дата: 01.12.2023-28.02.2024
Адрес: парк Сады Святоплука Чеха, Прага 2
Сайт: Jsem na ledě
Вход: вход на весь день 80 крон, прокат коньков 80 крон, дети до 6 лет бесплатно

В садах Святоплука Чеха открыт новый каток размером 30 x 15 метров с прокатом коньков.

10. Каток в плавательном бассейне «Ладви»

Дата: 24.11.2023-25.02.2024
Адрес: Štíbrova 1776/17, Прага 8 — Kobylisy, телефон: 775 291 111
Сайт: Facebook — Ladvi или Praha 8
Вход: 90 крон/взрослые, 50 крон/дети до 150 см, бесплатно для детей меньше 150 см
Прокат: 80 крон/коньки, 30 крон/шлем

Бассейн Ládví превращается в каток с прокатом и магазином коньков.

11. Катание на коньках в Праге 8 — Löwitův mlýn

Дата: 24.11.2023-25.02.2023
Адрес: U Českých loděnic 40, 180 00 Prague 8 — Libeň, тел. +420 773 058 964
Сайт: Facebook — Jsem na ledě
Вход: 90 крон/взрослые, 50 крон/дети до 150 см, бесплатно для детей до 6 лет
Прокат: 80 крон/коньки, 30 крон/шлем

Каток размером 30 м x 15 м в Prague 8 — Libeň с приятной атмосферой и удобствами для посетителей.

Теперь у вас есть полная информация о том, где насладиться катанием на коньках в Праге этой зимой. Приятного катания!
Прага

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