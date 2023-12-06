Прага выставила на аукцион таблички с бывшей улицы Конева. Цена вас удивит

Оригинальные таблички с надписью Koněvova были подарены городским округом. На аукцион выставили два экземпляра.





Онлайн-аукцион начался в среду в 9:30 на благотворительной аукционной площадке Dobrobot. Стартовая цена за каждую из табличек составляла символические 333 кроны, сейчас она превысила 25 000 крон. Заинтересованные участники могут публично отправлять свои ставки, на соответствующей странице отображается ход аукциона.





Они могут выбрать и так называемую максимальную ставку, когда система автоматически делает ставку за пользователя, которого нет в сети, до установленной заранее суммы. Аукцион продлится до 19 декабря.







«Переименовав улицу Конева в улицу Хартига, мы существенно изменили карту Жижкова. Спустя более чем 76 лет с нее исчезло имя Ивана Степановича Конева как символа советского империализма. Остались только таблички, которые стали относительно редким коллекционным экспонатом», — говорит Павел Кржечек (STAN), член совета, который внес предложение о переименовании улицы.





Прага 3 пожертвует средства на покупку средств реабилитации, например сенсорного одеяла, которое помогает успокоить возбужденную нервную систему клиентов интеграционного центра Zahrada.

«Наше учреждение предоставляет комплексную помощь детям с аутизмом, церебральным параличом, синдромом Ретта и другими серьезными диагнозами», — говорит Йиржи Драгота, директор интеграционного центра Zahrada в Праге 3.

Бывшая улица Конева получила новое название 1 октября. Она носит имя первого мэра Жижкова Карела Хартига, который построил более 60 домов, включая школу, был ответственным за название первых улиц и сыграл важную роль в борьбе за независимость Чехии в составе Австро-Венгерской империи.

Решение о новом названии было принято ратушей Жижкова прошлым летом. Городскому совету потребовался почти год, чтобы утвердить план. Муниципалитет заменил около 20 табличек на улице, которая с 1946 года носила имя маршала Конева.

Для граждан, постоянно проживающих на нынешней улице Хартига, начался шестимесячный период замены удостоверений личности, и до конца марта 2024 года они должны получить документ с новым названием улицы.