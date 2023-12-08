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Дома или в другой стране? Столица Чехии попала в список мест, где люди мечтают провести Рождество

Анастасия Князева
9 декабря 2023
08:30
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Многие люди хотят провести Рождество в комфорте своего дома, в то время как другие жаждут праздничной атмосферы за границей. Новые данные, опубликованные Daily Mail, показывают, что люди чаще всего стремятся встретить Рождество в Лондоне. За британской столицей следует Вена, а «бронзовую медаль» делят Нью-Йорк и Париж. Прага вместе с Мадридом занимает пятое место.
Карта мира, опубликованная газетой Daily Mail, показывает, какие направления ищут в интернете представители разных народов мира в связи с Рождеством. Лондон чаще всего изучают испанцы, голландцы и канадцы, а также индийцы, австралийцы и египтяне. Вена попала в поле зрения 15 стран, включая США, Норвегию, Финляндию, Италию и Чехию.
 
Мексиканцы и перуанцы стремятся посетить на Рождество Нью-Йорк, а бразильцы и португальцы — Париж. Четвертое место принадлежит Будапешту, пятое делят Мадрид и Прага. Особенно хотят увидеть чешскую столицу в праздничной атмосфере британцы.
 
Шестое место делят Брюссель и Токио, а седьмое — Берлин, Мюнхен и Нюрнберг. Амстердам, Копенгаген и Страсбург замыкают список.
 
Daily Mail также опубликовала подробную карту США, на которой показано, какие города ищут жители каждого штата в связи с Рождеством. Большинство стремится в Вену, но жители Джорджии, например, больше всего хотят посетить Прагу.
 
Пражские рынки, рекомендованные CNN
Рождественские рынки в Праге уже не раз, в том числе в прошлом году, были названы CNN одними из лучших в мире. В своем материале американский телеканал также рекомендовал посетить рынки в Вене, Страсбурге, Брюсселе, Барселоне и Загребе.
Рождество Рождественские рынки Прага

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