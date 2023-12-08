Дома или в другой стране? Столица Чехии попала в список мест, где люди мечтают провести Рождество

Карта мира, опубликованная газетой Daily Mail, показывает, какие направления ищут в интернете представители разных народов мира в связи с Рождеством. Лондон чаще всего изучают испанцы, голландцы и канадцы, а также индийцы, австралийцы и египтяне. Вена попала в поле зрения 15 стран, включая США, Норвегию, Финляндию, Италию и Чехию.



Мексиканцы и перуанцы стремятся посетить на Рождество Нью-Йорк, а бразильцы и португальцы — Париж. Четвертое место принадлежит Будапешту, пятое делят Мадрид и Прага. Особенно хотят увидеть чешскую столицу в праздничной атмосфере британцы.



Шестое место делят Брюссель и Токио, а седьмое — Берлин, Мюнхен и Нюрнберг. Амстердам, Копенгаген и Страсбург замыкают список.



Daily Mail также опубликовала подробную карту США, на которой показано, какие города ищут жители каждого штата в связи с Рождеством. Большинство стремится в Вену, но жители Джорджии, например, больше всего хотят посетить Прагу.



Пражские рынки, рекомендованные CNN

Рождественские рынки в Праге уже не раз, в том числе в прошлом году, были названы CNN одними из лучших в мире. В своем материале американский телеканал также рекомендовал посетить рынки в Вене, Страсбурге, Брюсселе, Барселоне и Загребе.