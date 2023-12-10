Смехотерапия в Праге: горячие события в мире стендапа от 15 до 31 декабря

Анастасия Князева 11 декабря 2023 19:00 394

Смех — это лучшее лекарство, особенно когда на подходе новогодние праздники! В Праге с 15 по 31 декабря развернется настоящий калейдоскоп стендап-комедии, где лучшие комики города встретят вас уютными и смешными выступлениями.