ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM
Смехотерапия в Праге: горячие события в мире стендапа от 15 до 31 декабря
11 декабря 2023
19:00
394
Смех — это лучшее лекарство, особенно когда на подходе новогодние праздники! В Праге с 15 по 31 декабря развернется настоящий калейдоскоп стендап-комедии, где лучшие комики города встретят вас уютными и смешными выступлениями.
1. «Концерт Standup Prague» — Веселые короткометражки смеха!
15 декабря в 19:00 в баре Ty Kávo! (J. Plachty, 28) состоится неповторимый концерт, где лучшие комики Праги представят свой лучший материал в новом формате коротких шуток и блоков. Обещают уютную атмосферу и невероятное веселье. Проходит видеосъемка — вы можете стать частью истории стендапа! Стоимость участия начинается всего с 300 крон.
Билеты здесь
Немного о том, что было на прошлых концертах:
2. «На Героинях» — Научные способы веселого выхода из замедленного рода
22 декабря в 19:30 в том же баре Ty Kávo! (J. Plachty, 28) вас ждет нечто особенное. Как узнать, что вам изменяет (парень) психотерапевт, когда вы выйдете (замуж) на доход 10 в месяц и как удовлетворить (мужчину) кошку — только научно проверенные способы. Шоу для созависимых и свободных, где участницы раздают советы и решают вопросы. Промокода на ноготки не будет, но будет интересно.
Билеты доступны по 150 крон здесь.
3. «Новогодний Концерт Standup Prague» — Встречаем 2024-й с улыбкой!
30 декабря в 19:00 в Rock Café (Národní, 20) пройдет новогодний концерт Stand Up Prague! Вас ждут лучшие выступления года, веселье, сюрпризы и импровизация с друзьями из Руанского Кюре. Стоимость билетов начинается от 350 крон. Билеты доступны тут.
Не упустите возможность завершить год смехом и весельем! Стендап-мероприятия в Праге обещают стать яркими воспоминаниями. Билеты расходятся быстро, поэтому не теряйте времени, покупайте билеты и готовьтесь к взрывам смеха!
Дополнительная информация и ответы на ваши вопросы доступны в Директ Инстаграм Standup Prague здесь. Приготовьтесь к незабываемым вечерам в компании лучших комиков города!
15 декабря в 19:00 в баре Ty Kávo! (J. Plachty, 28) состоится неповторимый концерт, где лучшие комики Праги представят свой лучший материал в новом формате коротких шуток и блоков. Обещают уютную атмосферу и невероятное веселье. Проходит видеосъемка — вы можете стать частью истории стендапа! Стоимость участия начинается всего с 300 крон.
Билеты здесь
Немного о том, что было на прошлых концертах:
2. «На Героинях» — Научные способы веселого выхода из замедленного рода
Билеты доступны по 150 крон здесь.
3. «Новогодний Концерт Standup Prague» — Встречаем 2024-й с улыбкой!
30 декабря в 19:00 в Rock Café (Národní, 20) пройдет новогодний концерт Stand Up Prague! Вас ждут лучшие выступления года, веселье, сюрпризы и импровизация с друзьями из Руанского Кюре. Стоимость билетов начинается от 350 крон. Билеты доступны тут.
Не упустите возможность завершить год смехом и весельем! Стендап-мероприятия в Праге обещают стать яркими воспоминаниями. Билеты расходятся быстро, поэтому не теряйте времени, покупайте билеты и готовьтесь к взрывам смеха!
Дополнительная информация и ответы на ваши вопросы доступны в Директ Инстаграм Standup Prague здесь. Приготовьтесь к незабываемым вечерам в компании лучших комиков города!
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10 ДЕКАБРЯ 2023
18:00
1123
10 ДЕКАБРЯ 2023
16:03
22397
10 ДЕКАБРЯ 2023
12:00
1515
10 ДЕКАБРЯ 2023
09:00
1246
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
20:30
18:00
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM