Совет Праги 1 хочет обновить запрет на въезд автомобилей в центр города

В своем решении городской совет признал, что Прага 1 недостаточно информировала общественность о предстоящем запрете, но счел важным ограничить ночной шум в историческом центре.

Члены совета заявили, что запрет на движение с 10 вечера до 6 утра — это местное правило дорожного движения, находящееся в компетенции дорожного управления Праги 1, и рекомендовали его выполнить. В конце ноября городской совет обосновал установку знаков желанием уменьшить ночные шумные поездки автомобилей по улицам Старого города, и совет поддержал его: в своей резолюции он поручил стремиться к снижению шумового загрязнения и обеспечению ночного спокойствия в Праге 1 всеми доступными средствами.

В резолюции, предложенной советником Рихардом Бурешем (ODS), члены совета признали, что общественность, власти Праги 1 и столицы не были достаточно проинформированы при подготовке первоначальной меры, выходящей за рамки обычной официальной процедуры.

Однако на заседании советников первого муниципального округа прозвучала и критика в адрес мэра Праги Богуслава Свободы (ODS). Он потребовал признать запрещающие знаки недействительными сразу после их установки. Некоторые члены совета обвинили Свободу в незаконных действиях.

«За дорожное движение отвечает делегированная государственная администрация, которая, хотя физически и находится в зданиях местных органов власти, подчиняется государственным органам, и избранные муниципальные политики не могут влиять на принятие решений. Наклеивание оранжевой ленты на знаки было произволом», — сказал депутат совета Праги 1 Павел Марк.

Несмотря на критику по поводу отсутствия информации, советники городского округа в основном едины в своем стремлении ограничить ночной шум в Старом городе с помощью запрета на движение. Войтех Рывола (ANO), советник Праги 1 по транспорту, ранее заявил, что администрация подготовит это решение заново и добавит документы, которые, по мнению муниципалитета, отсутствуют.

Депутаты также обсудили, следует ли распространить запрет на въезд на территорию на автомобили такси, которые часто кружат и сигналят друг другу, ожидая клиентов в окрестностях улицы Длоуги. Рывола сказал, что предпочитает более мягкий вариант, который через некоторое время мэрия оценит и рассмотрит возможность ужесточения. Глава транспортного отдела Праги 1 отметил, что для введения более жестких ограничений потребуются доказательства, что таксисты являются причиной шума. «Сейчас мы не на том этапе, когда у нас есть такие доказательства», — отметил он.

Горячая фаза спора о запрещающих знаках заняла всего два дня. В Праге 23 ноября были установлены знаки «Въезд запрещен» для всех транспортных средств с дополнительным знаком, ограничивающим их действие периодом с 10 вечера до 6 утра, и оговоркой, что запрет не распространяется на местные службы. На следующий день мэр Свобода заявил, что муниципалитет не знал о шаге района, признал знаки недействительными, а городской департамент транспорта начал проверку, после чего отменил запрет. Запрет должен действовать на территории к северу от улицы Длоуги, к востоку от улицы Парижской и к западу от улицы Революционной.

Вводя запрет, мэрия Праги 1 аргументировала его шумом от проезжающих по улицам автомобилей. По словам советника Рыволы, запрет коснется в основном молодых людей, которые разъезжают по улице Длоуга на мощных автомобилях или устраивают там гонки.