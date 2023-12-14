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Детеныш редкого филиппинского дикобраза родился в Пражском зоопарке
15 декабря 2023
14:00
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Детеныш редкого филиппинского дикобраза родился две недели назад, и теперь посетители могут увидеть его в павильоне индонезийских джунглей, сообщил пресс-секретарь Пражского зоопарка Филип Машек. Пражский зоопарк — один из девяти зоопарков в Европе, где разводят этот исчезающий вид дикобразов.
Из девяти европейских зоопарков, в которых разводят этот вид животных, пражский — один из двух, где в этом году родился детеныш филиппинского дикобраза.
«Радости добавил тот факт, что мы не возлагали больших надежд на рождение еще одного здорового потомка от нашей старшей, уже пожилой самки», — сказал Павел Брандл, куратор млекопитающих.
По словам заводчиков, мать хорошо заботится о детеныше, и маленький грызун проявляет интерес к твердой пище в дополнение к материнскому молоку.
Это уже десятый детеныш, родившийся в Пражском зоопарке с 2015 года, когда зоопарк начал разводить этих дикобразов. Все предыдущие детеныши благополучно выросли.
Филиппинский дикобраз, или карликовый дикобраз, — вид из рода настоящих дикобразов (Hystrix), эндемик филиппинского острова Палаван, а также некоторых соседних островов.
Поскольку этот вид является островным, ему угрожает охота и потеря среды обитания. Его численность сокращается, поэтому, по данным Международного союза охраны природы (МСОП), он занесен в Красную книгу как уязвимый.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM