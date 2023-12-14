Детеныш редкого филиппинского дикобраза родился в Пражском зоопарке

Из девяти европейских зоопарков, в которых разводят этот вид животных, пражский — один из двух, где в этом году родился детеныш филиппинского дикобраза.

«Радости добавил тот факт, что мы не возлагали больших надежд на рождение еще одного здорового потомка от нашей старшей, уже пожилой самки», — сказал Павел Брандл, куратор млекопитающих.

По словам заводчиков, мать хорошо заботится о детеныше, и маленький грызун проявляет интерес к твердой пище в дополнение к материнскому молоку.

Это уже десятый детеныш, родившийся в Пражском зоопарке с 2015 года, когда зоопарк начал разводить этих дикобразов. Все предыдущие детеныши благополучно выросли.

Филиппинский дикобраз, или карликовый дикобраз, — вид из рода настоящих дикобразов (Hystrix), эндемик филиппинского острова Палаван, а также некоторых соседних островов.

Поскольку этот вид является островным, ему угрожает охота и потеря среды обитания. Его численность сокращается, поэтому, по данным Международного союза охраны природы (МСОП), он занесен в Красную книгу как уязвимый.