ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ПРАГЕ

Детеныш редкого филиппинского дикобраза родился в Пражском зоопарке

Новости 420on
15 декабря 2023
14:00
244
Детеныш редкого филиппинского дикобраза родился две недели назад, и теперь посетители могут увидеть его в павильоне индонезийских джунглей, сообщил пресс-секретарь Пражского зоопарка Филип Машек. Пражский зоопарк — один из девяти зоопарков в Европе, где разводят этот исчезающий вид дикобразов.
Из девяти европейских зоопарков, в которых разводят этот вид животных, пражский — один из двух, где в этом году родился детеныш филиппинского дикобраза.
 
«Радости добавил тот факт, что мы не возлагали больших надежд на рождение еще одного здорового потомка от нашей старшей, уже пожилой самки», — сказал Павел Брандл, куратор млекопитающих.
 
По словам заводчиков, мать хорошо заботится о детеныше, и маленький грызун проявляет интерес к твердой пище в дополнение к материнскому молоку.
 
Это уже десятый детеныш, родившийся в Пражском зоопарке с 2015 года, когда зоопарк начал разводить этих дикобразов. Все предыдущие детеныши благополучно выросли.
 
Филиппинский дикобраз, или карликовый дикобраз, — вид из рода настоящих дикобразов (Hystrix), эндемик филиппинского острова Палаван, а также некоторых соседних островов.
 
Поскольку этот вид является островным, ему угрожает охота и потеря среды обитания. Его численность сокращается, поэтому, по данным Международного союза охраны природы (МСОП), он занесен в Красную книгу как уязвимый.
Прага зоопарк животные Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15 ДЕКАБРЯ 2023
23:00
209
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕХИИ БОЛЬШЕ НЕТ ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. КТО ИЗ СОСЕДЕЙ ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ СРЕДНЕГО РИСКА?
15 ДЕКАБРЯ 2023
15:00
7410
О ЧЕХИИ
ПРАЗДНИЧНЫЙ ГРУЗОВИК COCA-COLA В 2023 УЖЕ ЕЗДИТ ПО ЧЕХИИ
14 ДЕКАБРЯ 2023
17:00
1078
ШОППИНГ
ИДЕАЛЬНАЯ ЛОВУШКА. КИБЕРМОШЕННИКИ ОБВОРОВЫВАЮТ ДАЖЕ БДИТЕЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ КОПИРОВАНИЯ ALZA
14 ДЕКАБРЯ 2023
13:00
426
ШОППИНГ
В ЭТОМ ГОДУ РОЖДЕСТВО БУДЕТ БОЛЕЕ СКРОМНЫМ. CКОЛЬКО ЧЕХОВ БУДУТ ЭКОНОМИТЬ НА ПОДАРКАХ?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
23:00
За пределами Чехии больше нет полной безопасности. Кто из соседей относится к категории среднего риска?
22:00
АНАЛИЗ: Что повлечет за собой поражение Украины для Запада
21:00
Решение ЕС по Украине, Молдове и Грузии является политическим, заявляет Кремль
20:30
Германия продлевает на три месяца проверки на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией
20:00
Рейтинг качества жизни: лучшие и худшие города для иностранных работников
19:00
Среднечешский край и перевозчики требуют строительства нового железнодорожного моста в Праге
18:00
На некоторых пражских остановках появились таблички с точным временем отправления
17:00
О чем врут продавцы подержанных автомобилей
16:00
За срубленную елку полагается штраф до 15 000 крон
15:00
Праздничный грузовик Coca-Cola в 2023 уже ездит по Чехии