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На Новый год в Праге опять не будет фейерверка и видеомэппинга
16 декабря 2023
10:30
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В этом году в Праге не будет ни новогоднего фейерверка, ни видеомэппинга. Последний раз Прага проводила фейерверк в 2019 году, видеомэппинг заменил его 1 января 2020 года, а в последующие годы официальные празднования не проводились из-за пандемии ковид-19.
По словам Тадеаша Провазника из пражской мэрии, в этом году столица планирует сделать подарок пражанам на Новый год, 1 января 2024 года.
«Это будет скидка на посещение различных столичных организаций. Пражане смогут посетить Пражский зоопарк и Ботанический сад за символическую одну крону, а также Музей общественного транспорта и в общей сложности семь башен, находящихся в ведении Prague City Tourism, за льготный входной билет», — сказал Провазник.
На входе нужно будет доказать, что человек живет в Праге или ездит туда ежедневно, проще всего с помощью карты, приложения Lítačka или другого удостоверения личности.
От фейерверков над Влтавой в Праге отказались, потому что река является важным местом зимовки водоплавающих птиц.
Например, ежегодно поступают сообщения о том, что лебеди, пытаясь спастись, травмируют себя. Но были и чайки. Видеомэппинг, в свою очередь, привело к беспрецедентному скоплению большого количества людей в одном месте и возникновению опасных ситуаций.
Кроме того, в этом году город запустил кампанию «Этот год без петард», в которой на чешском и английском языках обращается к жителям и гостям города с просьбой обойтись без пиротехники во время праздников.
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- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM