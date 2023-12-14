На Новый год в Праге опять не будет фейерверка и видеомэппинга

По словам Тадеаша Провазника из пражской мэрии, в этом году столица планирует сделать подарок пражанам на Новый год, 1 января 2024 года.





«Это будет скидка на посещение различных столичных организаций. Пражане смогут посетить Пражский зоопарк и Ботанический сад за символическую одну крону, а также Музей общественного транспорта и в общей сложности семь башен, находящихся в ведении Prague City Tourism, за льготный входной билет», — сказал Провазник.





На входе нужно будет доказать, что человек живет в Праге или ездит туда ежедневно, проще всего с помощью карты, приложения Lítačka или другого удостоверения личности.





От фейерверков над Влтавой в Праге отказались, потому что река является важным местом зимовки водоплавающих птиц.





Например, ежегодно поступают сообщения о том, что лебеди, пытаясь спастись, травмируют себя. Но были и чайки. Видеомэппинг, в свою очередь, привело к беспрецедентному скоплению большого количества людей в одном месте и возникновению опасных ситуаций.





Кроме того, в этом году город запустил кампанию «Этот год без петард», в которой на чешском и английском языках обращается к жителям и гостям города с просьбой обойтись без пиротехники во время праздников.