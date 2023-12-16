Государство все еще хочет заменить мост в Вытони. Прага ищет подходящее место для старой конструкции

«Мы продолжим разработку и оценку проекта нового железнодорожного моста, победившего в архитектурном конкурсе. Победивший проект значительно изменили с момента его представления, чтобы он лучше вписывался в окружающую среду Вытони», — сказал министр транспорта Мартин Купка (ODS).



«Мы хотим помочь Управлению железной дороги найти новое место, чтобы мост мог служить и в дальнейшем. Институт планирования и развития уже определяет места в соответствии с планом зонирования, где стальная конструкция могла бы служить мостом для велосипедов и пешеходов», — заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель мэра по вопросам транспорта Зденек Гржиб. Сегодня Купка уточнил, что рассматривается возможность перенести мост в Модржаны или Хухле.



Сама Прага в письме призвала министерство ускорить разрешение ситуации. В начале декабря железнодорожная администрация ограничила движение по мосту: по нему будет проходить только один поезд с уменьшенной скоростью. «В результате корректировки метро B будет гораздо более загружено на этом участке. Люди станут выходить на Смиховском вокзале и продолжать движение по линии B, которая и так очень загружена», — пояснил Гржиб.



В первой половине следующего года будет проведена оценка воздействия моста на культурное наследие, которая затем будет представлена на рассмотрение ЮНЕСКО. С июля по декабрь нужно выбрать подрядчика для разработки проектной документации и проектирования транспортного узла, в течение 2025 года будет подготовлена подробная документация, а в январе 2026 года министерство хочет представить предложение о разрешении на реализацию проекта.



Согласно выводам экономического исследования, проведенного агентством Jaspers, строительство нового моста обойдется на 40% дешевле, чем реконструкция нынешнего. Проект продвигает ассоциация Nebourat, а петицию за сохранение моста подписали уже более 20 000 человек. Новый мост будет иметь три пути и в 2035 году сможет пропускать 479 поездов в день. В Вытони будет построена новая железнодорожная станция, с которой люди смогут пересаживаться на трамвай.