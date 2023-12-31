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В этом году в Прагу приехало 5,45 миллиона туристов, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом
31 декабря 2023
10:00
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К концу сентября этого года в Прагу приехало 5,45 миллиона туристов, что на 28% больше, чем в прошлом году. Большинство туристов приехали из-за рубежа, около 22% — из Чехии. Число туристов из Азии за первые три квартала удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Самой посещаемой башней стала Петржинская смотровая башня, сообщает Клара Яндерова, пресс-секретарь Пражского городского туризма (PCT).
«Что касается общего количества туристов, то по сравнению с прошлым годом число посетителей увеличилось примерно на 28%. Мы видим, что состав туристов изменился и все больше туристов направляются в районы за пределами обычных достопримечательностей. Этому также способствует городской проездной билет Prague Visitor Pass, который включает в себя множество достопримечательностей, не относящихся к классическим туристическим объектам», — говорит Яндерова.
По сравнению с прошлым годом количество туристов из Азии увеличилось почти вдвое: к концу сентября в Прагу прибыло 495 004 человека из Азии, что на 95% больше, чем в прошлом году. «Этому росту, несомненно, способствовало открытие прямых рейсов в Сеул и Тайбэй в июле. Это туристы, которые обычно задерживаются в мегаполисе надолго», — говорит Яндерова. Больше всего туристов прибыло из Южной Кореи и Тайваня: число первых выросло на 287% по сравнению с прошлым годом и составило 110 276 человек, а число вторых — на 1 091%, до 46 293 человек.
В будущем PCT планирует углублять сотрудничество с аэропортом имени Вацлава Гавела и компанией CzechTourism, особенно в рамках платформы Touchpoint, которая в следующем году, помимо прочего, будет способствовать увеличению числа дальнемагистральных рейсов.
PCT — это муниципальная компания, которая отвечает за развитие туризма. Самым посещаемым памятником под управлением PCT стала Петршинская башня, на которую поднялись 606 768 посетителей, что на 74 000 человек больше, чем в прошлом году. На втором месте оказалась Старая ратуша, а на третьем — Петршинский лабиринт.
По сравнению с прошлым годом количество туристов из Азии увеличилось почти вдвое: к концу сентября в Прагу прибыло 495 004 человека из Азии, что на 95% больше, чем в прошлом году. «Этому росту, несомненно, способствовало открытие прямых рейсов в Сеул и Тайбэй в июле. Это туристы, которые обычно задерживаются в мегаполисе надолго», — говорит Яндерова. Больше всего туристов прибыло из Южной Кореи и Тайваня: число первых выросло на 287% по сравнению с прошлым годом и составило 110 276 человек, а число вторых — на 1 091%, до 46 293 человек.
В будущем PCT планирует углублять сотрудничество с аэропортом имени Вацлава Гавела и компанией CzechTourism, особенно в рамках платформы Touchpoint, которая в следующем году, помимо прочего, будет способствовать увеличению числа дальнемагистральных рейсов.
PCT — это муниципальная компания, которая отвечает за развитие туризма. Самым посещаемым памятником под управлением PCT стала Петршинская башня, на которую поднялись 606 768 посетителей, что на 74 000 человек больше, чем в прошлом году. На втором месте оказалась Старая ратуша, а на третьем — Петршинский лабиринт.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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